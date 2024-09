Le foto dell’addio dei cubani a Fidel Castro in Plaza de la Revolución

Lo stesso luogo che ha ospitato per anni i discorsi di Fidel Castro a L’Avana, in questi giorni è diventato lo scenario dell’ultimo saluto di Cuba al líder della rivoluzione.

Migliaia di cubani e di cittadini di tutto il mondo si sono riuniti in Plaza de la Revolución, in occasione dell’Acto Político por la Desaparición Física de Fidel Castro — la manifestazione organizzata dal governo per ricordare il capo di stato, scomparso il 25 novembre scorso.

Giovani e anziani sono scesi in stradaper esprimere il loro lutto, sventolando fotografie e bandiere, e urlando slogan come “Viva la revolución”, “Fidel, Fidel!”, “Viva Fidel”.

A pochi giorni dalla morte di Castro, L’Avana è stata raggiunta da diversi emissari governativi provenienti da tutto il mondo. I primi ad arrivare sono stati il presidente venezuelano Nicolás Maduro, e il boliviano Evo Morales, alleato politico e amico personale di Castro. A loro si sono aggiunti il presidente dell’Ecuador Rafael Correa, il leader del Nicaragua Daniel Ortega, Salvador Sánchez Cerén del Salvador, il messicano Enrique Pena Nieto e i presidenti di Honduras, Colombia e Panama.

Non sono mancati esponenti provenienti da altre parti del mondo, come il re emerito di Spagna Juan Carlos I, il primo ministro greco Alexis Tsipras e il presidente sudafricano Jacob Zuma.

Malgrado le relazioni fra USA e Cuba negli ultimi mesi siano andati nella direzione di uno storico scongelmento, il presidente americano Barack Obama ha preferito non raggiungere l’isola, scegliendo di farsi rappresentare da Ben Rhodes, assessore aggiunto alla sicurezza nazionale. Allo stesso modo, anche il presidente russo Vladimir Putin ha informato che non avrebbe preso parte ai funerali.

Tutte le foto sono di Félix Márquez

