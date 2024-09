L’indipendentista sardo morto dopo due mesi di sciopero della fame

Ieri, mercoledì 5 luglio, è morto a Cagliari Salvatore Meloni, detto “Doddore”.

Meloni, 74 anni, era noto per essere uno dei principali leader e ispiratori del movimento indipendentista sardo.

È morto dopo due mesi di sciopero della fame presso l’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo, dove era stato condotto il 29 giugno scorso a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

“Doddore” aveva trascorso gli ultimi mesi della sua vita in carcere—prima a Oristano-Massama, poi a Cagliari-Uta—dopo che il 28 aprile scorso era stato condannato per reati fiscali e per falso nella richiesta di gratuito patrocinio legale.

Già leader del movimento “Meris in domu nostra” (Padroni a casa nostra) e “Paris” (Partidu Indipendentista Sardu), nel 2008 Meloni si era autoproclamato presidente della Repubblica di Malu Entu, dopo aver occupato un’isola al largo delle coste di Oristano.

Proprio sull’isola di Mal di Ventre, nel 2008 Meloni aveva pensato di creare un’enclave indipendente da Roma per lanciare la sua offensiva secessionista contro “la colonizzazione italiana.”

La polizia, dopo poco tempo, intervenne con un blitz: da quel momento—come denunciato dall’avvocato Cristina Puddu—”Doddore” avrebbe dovuto affrontare 24 procedimenti penali.

Nel 1981 aveva addirittura ordito un complotto indipendentista insieme a una dozzina di altri militanti e con l’appoggio—pare—del leader libico Gheddafi.

Alla fine il tentato golpe sardo gli è costato una pena a nove anni per cospirazione contro lo Stato, unico italiano mai condannato per un reato del genere.

“Se non mi avessero messo le manette, la nostra nazione esisterebbe dal 1982,” spiegò all’epoca.

Anche se lo sciopero della fame lo stava fiaccando, Meloni avrebbe confidato al suo avvocato—stando a quanto riporta La Stampa—che “le sfide della vita non si possono lasciare a metà.”

Autotrasportatore di Ittiri (Sassari), Meloni era stato anche coinvolto nel processo contro gli indipendentisti veneti per aver organizzato l’occupazione di piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanko.

