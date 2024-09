Mulai si è fatto reinventare

Mulai viene da Brescia, fa elettronica un po’ matta—a tratti coi ritmi trap e i riverberi e le cose mandate al contrario, ad altri come se facesse l’R&B contemporaneo ma con sotto le cose storte. Per ora ha pubblicato due EP, che si chiamano Something for Someone e Glue. Ora, ha preso un po’ di pezzi da entrambi e li ha affidati a suoi amici e colleghi perché ci facessero qualcosa di nuovo.



Il suo nuovo EP si chiama, didascalicamente, Remixes. Ci hanno contribuito quel drago greco di Larry Gus, quella garanzia dei DJ set che è Pigro On Sofa, il nostro amato Furtherset e altri ancora. Lo potete ascoltare in anteprima qua sotto, mentre dopo l’embed trovate qualche parola di Mulai sui vari pezzi che compongono l’EP.



“Sombre (feat. Voodoo Kid)”

Mulai: “Sombre” nasce di fatto dalla mia prima collaborazione. L’artista in questione è Voodoo Kid, una mia cara amica e concittadina. Il pezzo è nato quasi per gioco nell’arco di tempo di un pomeriggio, come se non fosse stata una nostra creazione ma l’avessimo semplicemente scoperto.

“Glitters (Larry Gus Remix)”

Larry ha colto subito l’anima colorata del pezzo e l’ha resa ancor più brillante alternando una ritmica da dancefloor a parti spensierate e quasi funky.

“Shoelaces (Furtherset Remix)”

La prima volta che ho sentito dal vivo Furtherset è stato nel 2015 al Club to Club, era di ritorno dalla Red Bull Music Academy e riempiva con i suoi droni il buio della sala davanti ad un pubblico quasi pietrificato. Quando ho ascoltato il suo remix di “Shoelaces” è come se avessi rivissuto quel momento estremamente ipnotico e magnetico, è forse uno dei remix che più mi ha stupito.

“Glue (Pigro On Sofa Remix)”

È un agitato crescendo che si chiude con una citazione finale che mi ricorda la magia di essere italiano, davvero una bomba.

“Hitch (Stefano Moretti Remix)”

Stefano, che sta per uscire con un EP sulla label berlinese Code Is Law, ha reso l’atmosfera sognante di “Hitch” qualcosa di oscuro e riverberato.



Remixes esce il 26 maggio per VolumeUP.



