Un uomo ha ricevuto una multa da 500 $ per aver scritto ‘sono un ingegnere’ in una email al governo

A settembre 2014, Mats Järlström, un ingegnere elettronico che vive a Beaverton, in Oregon, ha inviato una email alla commissione ingegneria dello stato. Nell’email, Järlström sosteneva che le luci gialle dei semafori non durassero abbastanza, mettendo “i civili a rischio.”

“Vorrei sottomettere i fatti a revisione e commenti da parte vostra,” ha scritto.

Videos by VICE

Questa email non ha dato luogo a un incontro, ma a una minaccia. La Oregon State Board of Examiners for Engineering and Land Surveying ha risposto con il seguente messaggio distopico:

“ORS 672.020(1) proibisce l’esercizio del mestiere di ingegnere in Oregon senza previa registrazione… al minimo, il suo uso del titolo ‘ingegnere elettronico’ e la dichiarazione ‘Io sono un ingegnere’… implicano più violazioni.”

A gennaio di quest’anno, Järlström ha ricevuto una multa di 500 dollari da parte dello stato per il crimine di “esercizio della professione ingegneristica senza previa registrazione.”

*

Estratto da una delle lettere inviate a Järlström dalla commissione ingegneria dell’Oregon.

È cominciato tutto nel 2013, quando la moglie di Järlström è stata sorpresa da una telecamera vicino alla loro abitazione mentre bruciava un rosso. Järlström ha passato un anno studiando le tempistiche del giallo del semaforo e le statistiche della telecamera del rosso, e ha scoperto che le telecamere fotografavano le persone mentre c’era ancora il semaforo era ancora giallo.

Il documento originale che ha stabilito le tempistiche del giallo, scritto nel 1959, è troppo semplicistico per il mondo moderno, ha detto. Eppure, i calcoli originali che contiene sono ancora in utilizzo ovunque.

Screengrab della multa finale inviata a Järlström.

“Consideravano solo un veicolo che viaggia a velocità di norma direttamente in un’intersezione, ma l’equazione che hanno sviluppato non è utilizzata per le corsie di svolta,” mi ha detto Järlström. “Quando fai una svolta rallenti, ma questo processo non è calcolato nella loro soluzione, per cui le persone vengono fotografate dalle telecamere del rosso solo per aver eseguito una manovra corretta.”

Järlström, comprensibilmente, voleva un riscontro per la sua scoperta. Così, ha contattato la commissione tecnica, lo sceriffo locale e 60 Minutes. È stato anche invitato a tenere una conferenza sulla sua ricerca davanti all’Institute of Transportation Engineers ad Anaheim, in California. Ha anche parlato con Alexei Maradudin, l’ultimo autore ancora in vita del documento del 1959: “Vuole che vada avanti, è incredibile avere il suo sostegno in questa vicenda,” ha detto Järlström.

La commissione ingegneria ha citato ogni volta in cui Järlström ha usato la parola “ingegnere” o “ingegneria” nelle email che l’uomo aveva inviato.

Per essere chiari, Järlström sta portando avanti questo lavoro nel suo tempo libero, gratis, e non ha alcun controllo sui semafori in Oregon o in qualsiasi altro posto al mondo. Nel 2014, ha fatto causa alla città di Beaverton per la durata del giallo semaforico, ma il caso è stato insabbiato in fretta perché un giudice ha detto che Järlström era privo di legittimazione processuale perché “il titolare della domanda giudiziale deve dimostrare che gli intervalli brevi del giallo creino una minaccia credibile di lesioni imminenti alla sua persona.”

“Non sto esercitando il mestiere di ingegnere, sto solo usando principi basilari di matematica e fisica, leggi del moto newtoniane, per fare calcoli e parlare di ciò che ho scoperto,” ha detto Järlström.

Alcuni dei calcoli eseguiti da Järlström.

Eppure, la commissione tecnica dell’Oregon sostiene che Järlström non dovrebbe poter pubblicare liberamente o presentare le proprie idee. Martedì scorso, Järlström e l’Institute for Justice hanno fatto causa alla commissione al tribunale federale per aver violato i diritti sanciti dal Primo Emendamento.

“Mats ha un diritto regolato dal Primo Emendamento di parlare di qualsiasi cosa, dalle tasse al traffico,” mi ha detto Sam Gedge, un avvocato dell’Institute for Justice. “È un caso lampante di commissione tecnica che cerca di sopprimere la libera espressione.”

Järlström, dal canto suo, ha detto che non si sarebbe mai aspettato una situazione come questa quando si è trasferito negli Stati Uniti dalla Svezia, 20 anni fa.

“Quando ho ricevuto la prima lettera, mi sono sentito violato ed ero sconvolto all’idea che qualcuno potesse essere trattato in questo modo negli Stati Uniti, solo per aver condiviso le proprie idee,” ha detto. “L’ho fatto gratuitamente, auto-finanziandomi, come servizio alla comunità. Voglio mostrare queste idee al pubblico e vengo sorpassato. È una violazione dei miei diritti civili, lo è stata dal primo momento.”

Qui sotto trovate la corrispondenza tra Järlström e la commissione ingegneria dell’Oregon e l’ultimo avviso ufficiale inviato all’uomo.

mats4 di Jason Koebler su Scribd

mats3 di Jason Koebler su Scribd

mats2 di Jason Koebler su Scribd

mats1 di Jason Koebler su Scribd