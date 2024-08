Munchies tra i migliori siti sul cibo in Italia, Giorgia Cannarella eletta giornalista gastronomica dell’anno

Munchies Italia, la sezione di VICE Italia dedicata al cibo, è stata inserita nella top 3 dei migliori siti food italiani del 2019, stilata da Gambero Rosso, il punto di riferimento per le guide enogastronomiche in Italia.

Nonostante la sua giovane età, da quando è nata nel settembre 2017, Munchies Italia si è infatti distinta nel panorama italiano dei siti enogastronomici, grazie al suo stile fresco, i reportage immersivi, i suoi host altamente riconoscibili e le ricette più inconsuete selezionate tra le migliori dei Munchies nel mondo.

Foto dal numero “Best of the Year, tutto il meglio del 2019” di Gambero Rosso.

“Quando mi è stata affidata la guida di Munchies ho pensato che in un paese come l’Italia, in cui la cultura culinaria è tutto, sperimentare fosse il minimo,” afferma Roberta Abate, Editor in Chef di Munchies Italia. “In poco tempo abbiamo trovato la giusta chiave per parlare tanto della tradizione, dei trend più assurdi e dei tour più matti. Il nostro pubblico è giovane e ha tanta voglia di conoscere quello che succede in giro per l’Italia.”

Tra i format editoriali unici di Munchies Italia troviamo i food tour realizzati in prima persona dai suoi collaboratori: dalla “ricerca del miglior cibo dopo la mezzanotte” nelle grandi città italiane, passando dalla prova “dei 16 gelati più strani di Milano in un giorno,” fino alla “ricerca della migliore cucina cinese di Prato.”

Poi, i reportage che indagano il lato più “umano” e sommerso del mondo della ristorazione, come per esempio l’articolo a cura di Giorgia Cannarella, intitolato “Cosa significa scrivere di cibo quando soffri di disturbi alimentari“. Ed è proprio anche a questo articolo che Giorgia è stata insignita del premio come Miglior Giornalista Gastronomica per il 2020, dalla nota guida di Identità Golose. Giorgia fa parte del team di Munchies dal 2018 ed è da sempre una scrittrice di food prolifica e piena di talento.

Ma la vocazione di Munchies sono anche le serie video come “Pizze pazze,” in cui la giovanissima pizzaiola Federica Samarani assaggia le pizze più strambe e buone d’Italia, “Banana Eats” in cui Giuseppe Di Nola, in arte Banana (il dj di Coez), assaggia particolarità come il sushi all’oro, o si raccontano forti piccole realtà italiane come “Le donne del pane di Cerchiaria,” che ha totalizzato sulla pagina Facebook di Munchies Italia 5,8 milioni di views. Si tratta dei uno dei video più apprezzati, insieme a “Massimo Bottura fa il pesto nella cucina di Munchies,” o “Come mangiare il sushi” che ha totalizzato 7,5 milioni di views.

Un’altra peculiarità delle sezione di Vice sul cibo, poi, è senza dubbio l’organizzazione di eventi molto rari in Italia, come il format Spaghetti Notturni, che da Bologna adesso si estenderà anche ad altre città d’Italia.

Tra i progetti branded, invece, realizzati in questi due anni di attività ricordiamo La Guida al Caffè di MUNCHIES, rubrica settimanale in collaborazione con Lavazza: dalla storia nascosta della bevanda alle applicazioni più inimmaginabili della cucina, passando per tutti i posti e i modi in cui viene prodotto. Poi, i party Paniny e le grigliate realizzati in collaborazione con il marchio di birre Ceres. Ancora la collaborazione con Netflix per il lancio di Narcos Messico, in cui abbiamo sfidato in cucina, e con molto cibo piccante, i cantanti Salmo e Coez. E, infine, la recente produzione per Fernet-Branca dei “Fernet-Branca Barback Games”, in programma il 23 e 24 settembre scorso a Roma, corredata da una strategia editoriale e video per promuovere l’evento, il mondo della mixology e la figura del barback.



Non ultimi per importanza, ancora, i Torneiny—come Gelatiny e Patatiny—in cui sull’Instagram di Munchies Italia chiediamo ai nostri follower di scegliere, in un vero e proprio torneo a gironi, qual è per loro il prodotto confezionato migliore in circolazione.

“Siamo molto felici di questo riconoscimento, soprattutto perché viene da una testata che ammiriamo molto, e che è stata sempre un punto di riferimento per il giornalismo gastronomico. Insomma, non male per un giovinetto di 2 anni e 3 mesi come Munchies,” continua Roberta Abate, e aggiunge: “Siamo sicuri che il meglio debba ancora arrivare.”