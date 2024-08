Perché restiamo in fissa con la musica che ascoltavamo da adolescenti

Ok, prima di tutto fermiamoci. Provate a guardare la cronologia della musica che avete ascoltato recentemente sul telefono o sul computer o su qualunque cosa usiate. Ecco cosa dice il mio iPhone: Be Your Own Pet. Bloc Party. My Chemical Romance. CKY (lol, ve li ricordate?). Klaxons. Weezer. We Are Scientists. E potrei continuare. Allora, che cos’hanno in comune questi artisti a parte farmi sembrare una normie senza personalità? Sono tutti usciti negli anni Duemila, cioè quando io ero una teenager. E che cos’ha questo a che vedere con i miei gusti musicali? Lasciate che vi spieghi.

Il New York Times ha pubblicato un pezzo intitolato The Songs That Bind, in cui il giornalista Seth Stephens-Davidowitz ha raccolto dati per spiegare ciò che lui vedeva come un salto generazionale nel gusto musicale (ispirato dal fatto che non riuscisse a trovare un accordo con suo fratello sullo status di capolavoro di “Born to Run” di Bruce Springsteen). Analizzando le tendenze di Spotify, ha notato che la popolarità certe canzoni era collegata a certi gruppi demografici che le avevano sentite da teenager. “Creep” dei Radiohead, per esempio, è più ascoltata da uomini che oggi hanno circa 38 anni.

“Il periodo più importante per la formazione del gusto degli uomini è tra i 13 e i 16 anni”, ha scritto, aggiungendo che “per le donne è tra gli 11 e i 14”. In altre parole, gli adulti non si appassionano davvero alla nuova musica, il che probabilmente spiega perché tutti i miei amici sono emo anziani che sbavano ancora dietro a Gerard Way. Tuttavia, c’è una piccola deviazione nel corso del decennio successivo. “Per uomini e donne, gli anni tra i 20 e i 24 influiscono la metà dei primi teen nella determinazione del gusto musicale da adulti”, spiega Stephens-Davidowitz. Fino a qui tutto bene.

Ciò che questi dati non spiegano, però, è il perché. Va bene la conferma che i nostri sospetti sono fondati, cioè che il tuo migliore amico non si è ancora ripreso da quando Pete Doherty ha derubato l’appartamento di Carl Barât e la loro amicizia non è più stata la stessa, ma abbiamo bisogno di risposte. A 25 anni mi sento abbastanza aperta alle esperienze che mi circondano, forse anche più di quando ne avevo 15, allora perché il mio cervello appare ermeticamente chiuso quando si parla di musica? Ho telefonato alla dottoressa Stephanie Burnett Heyes dell’Università di Birmingham per saperne di più.

Noisey: Ciao Stephanie! Allora, perché gli adulti sono così ossessionati dalla musica di quando erano adolescenti?

Dott.ssa Stephanie Burnett Heyes: L’adolescenza è un periodo “socialmente sensibile”, il che significa che è un periodo della vita in cui si è molto ricettivi verso le altre persone e idee – più che da adulti – quindi queste interazioni e idee tendono a restare. È molto difficile raccogliere prove scientifiche di ciò, ma è un’idea che è stata proposta negli ultimi due o tre anni nel campo della psicologia. È una cosa che stiamo ancora cercando di capire.

Quindi questo significa che più profondamente amiamo qualcosa più probabilità abbiamo di portarcelo dietro?

Non è matematico, ma potrebbe essere una combinazione di queste forze.

Perché pensi che i gusti di chi alla nascita si vede assegnato il genere maschile si formino più tardi di chi si vede assegnato il genere femminile?

Ogni cosa che arriva in ritardo di un anno per i ragazzi rispetto alle ragazze ha sempre a che fare con la pubertà. Sappiamo che gli ormoni della pubertà non influenzano soltanto i nostri corpi e organi riproduttivi – hanno un effetto anche sul nostro cervello. Influenzano la percezione e l’interazione con le persone. E questa è la prima ipotesi, quella più ovvia. Sarebbe interessante vedere se chi attraversa la pubertà più tardi rimane legato alla musica di quando avevano 16 anni invece che 14.

E perché pensi ci sia quell’ulteriore picco poco dopo i vent’anni quando si parla di gusto musicale?

Mi piacerebbe vedere se questo picco varia a seconda delle esperienze: chi va all’università, chi lascia casa più tardi, a seconda dello status socio-economico, ecc. Perché potrebbe avere a che fare con l’andare in un luogo nuovo e incontrare nuove persone e rimanere circondati da nuove idee. Ma potrebbe anche essere un nuovo meccanismo cerebrale. Ci servirebbero più dati.

Pensi che i nostri gusti siano formati in altri modi durante l’adolescenza? Tipo non soltanto la musica, ma anche i film, il gusto nel vestirsi…

La musica sembra un paradigma, non è vero? Le altre cose non sono così nettamente definite. Gli abiti, per esempio, sono molto costosi per un teenager, quindi ci sono altri fattori in gioco. Un’altra cosa ovvia da esplorare, però, sarebbero le credenze e le tendenze spirituali. Alcune preferenze ideologiche potrebbero formarsi nell’adolescenza perché è un momento in cui si è più aperti a idee spirituali e ideologiche, quel tipo di cose.

