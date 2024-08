I My Bloody Valentine suoneranno al TOdays

Se oggi esistono chitarristi che pensano al loro strumento non come un mezzo per fare RUOCK ma come calcestruzzo per fissare assieme mattoni di suono, creare muri tanto violenti quanto morbidi, il merito è in gran parte dei My Bloody Valentine.

La storica band shoegaze capitanata dal rivoluzionario chitarrista Kevin Shields ha appena annunciato un’unica data italiana: il prossimo 25 agosto allo Spazio 211 di Torino per TOdays Festival. Si aggiunge quindi ai King Gizzard and the Lizard Wizard e ai War On Drugs, primi nomi confermati.

Videos by VICE

La loro discografia non è molto nutrita, solo qualche EP e tre album, ma il loro impatto è stato devastante. Il loro classico è Loveless, uscito nel 1991, che per una bella fetta di pubblico cambiò totalmente il modo di pensare la chitarra elettrica. Se lo ascoltate per la prima volta e siete dei chitarristi, sappiate che probabilmente vi verrà voglia di acquistare dei pedali.

Visita il sito del festival per acquistare i biglietti.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.