Nachos alla buccia di patata

Ingredienti

Olio di canola per friggere

450 g di bucce di patate

Sale q.b.

346 g di bacon tagliato finemente

175 g di formaggio grattugiato (se lo trovi usa il Monterey jack! Altrimenti va bene anche l’Asiago o un formaggio semi stagionato)

175 g di formaggio cheddar grattugiato

3 cipolline tagliate finemente

Panna acida per guarnire

Preparazione

1. Prendi tutte le bucce avanzate e tagliale a striscioline larghe 2-3 centimetri. Che poi no, puoi tagliarle un po’ come vuoi, l’importante è tagliarle.

2. Scalda circa 7 centimetri d’olio in una padella, aspettando che il termometro raggiunga i 176°C. Cuoci quindi fino a doratura per 1-2 minuti. Usa una schiumarola per trasferirle su di un piatto con carta assorbente e condisci quindi con il sale.

3. Ora prendi il bacon e scaldalo, mescolando di tanto in tanto, un una padella di media grandezza (per 8 minuti circa). Usa anche qui una schiumarola per trasferirlo su di un piatto con carta assorbente.

4. Scalda il forno a 200°C e prendi una teglia in cui poter distribuire prima le bucce di patate e poi il formaggio e il bacon. Lascia in cottura finché il burro non si è sciolto, per 7 minuti. Poi guarnisci con le cipolline e servi con la panna acida.