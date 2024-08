Guarda Nanni Moretti andare in giro in vespa su GTA

Uno dei videogiochi più moddati della storia è sicuramente Grand Theft Auto. Su YouTube ci sono video di ogni tipo, in ogni situazione e con ogni personaggio (compresi carabinieri e persino poliziotti postali). Anche le trasposizioni di film famosi sono particolarmente gettonate—da Batman a Ritorno al futuro, passando per Wolverine e Deadpool e arrivando a IT e Spiderman.

Era solo una questione di tempo, dunque, prima che qualcuno si mettesse a ricreare su GTA 5 una delle scene più iconiche del cinema italiano degli ultimi 25 anni: il giro in vespa di Nanni Moretti in Caro Diario. Ora, grazie all’utente Iretnac, finalmente ce l’abbiamo.

Il video dura solo 36 secondi secondi, ma vale davvero la pena guardarlo; soprattutto per la parte finale, che riproduce un’altra scena di culto del film—quella in cui Moretti va a Spinaceto.

Non c’è altro da aggiungere, se non un: grazie, Internet.