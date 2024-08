Contro il mito per cui le persone narcisiste hanno più successo delle altre

Viviamo in un’epoca in cui il narcisismo è lodato come se fosse un tratto sociale desiderabile. Già dall’infanzia, la società ci ripete che sapersi vendere è il modo più sicuro per avere successo e di puntare a trarre profitto da tutto, badando sempre e solo al proprio vantaggio.

Non è un’immagine della società particolarmente felice, ma è accurata. Indubbiamente, sembra che una personalità narcisista possa farti arrivare lontano, o che sia addirittura necessario adottare quell’atteggiamento per avere successo.

Eddie Brummelman, ricercatore e professore di psicologia dello sviluppo all’Università di Amsterdam, ha scritto un libro proprio su questo argomento, dal titolo “Ammirami! Come sopravvivere in un mondo narcisista”, al momento disponibile solo in olandese. Brummelman dice che l’individualismo è in crescita in molte parti del mondo. “Questo significa che abbiamo iniziato ad assegnare maggiore valore al nostro sé [individuale] che al gruppo di cui facciamo parte, che sia quello delle amicizie, della famiglia o del posto di lavoro,” spiega. “Lavorare su di sé e trovare il proprio sé è diventato molto importante.”

Alcuni studi hanno scoperto che tra gli anni Settanta e la crisi finanziaria del 2008, nella popolazione americana c’è stato un aumento dei tratti di personalità narcisistici, con un picco nel 2009 e un declino a seguire. Uno studio del 2016 ha determinato che i livelli di narcisismo post-crisi economica erano paragonabili a quelli riscontrati negli anni Ottanta e Novanta, e concludeva che questi tratti potrebbero manifestarsi maggiormente in tempi di crescita economica.

“Cresciamo dentro determinati contesti e il narcisismo non è congenito né genetico. È una convinzione basata sulle esperienze di vita che condividi con genitori, amicizie e società in generale,” dice Brummelman. “E il modo in cui vieni allevato o ciò che ti viene insegnato a scuola, per esempio, sono influenzati dalle credenze culturali dominanti in un certo periodo storico.”

Molta della cultura pop che consumiamo ritrae le persone narcisiste come persone speciali che pensano e funzionano a un livello diverso da tutte le altre—pensate a Patrick Bateman di Psycho, Miranda Priestly di Il diavolo veste prada, o persino il protagonista della serie Dr House.

Ma “il narcisismo è un tratto della personalità,” dice Brummelman, “il che significa che ce l’abbiamo tutti, a gradi diversi.” In pratica sia io che voi, così come Brummelman e qualsiasi altra persona al mondo abbiamo tendenze narcisistiche, e la differenza sta nella loro espressione. A un estremo dello spettro ci sono le persone affette da Disturbo narcisistico della personalità, una condizione mentale per cui le persone hanno una percezione di sé così esagerata da danneggiare i loro rapporti umani.

“Quando sei una persona narcisista, ti senti migliore di chiunque, come se fossi superiore. Non ti interessano le altre persone; sono inferiori. Sono solo utili quando possono fare qualcosa per te, come elevare il tuo status o dipingerti con toni adulatori,” spiega Brummelman. “Ma anche se guardi queste persone dall’alto in basso, puoi comunque desiderare la loro approvazione.”

Anzi, le persone narcisiste creano spesso versioni alternative della realtà che vanno a loro favore e finiscono per crederci davvero. Quando si tratta di relazioni interpersonali, “le persone narcisiste usano determinate strategie per mettersi su un piedistallo e ottenere approvazione,” dice Brummelman. “E se questo non funziona, cambiano approccio e cercano di spingere le altre persone giù dai loro piedistalli. È qui che il narcisismo appare accompagnato da comportamenti umilianti, ostili o aggressivi.”

In generale, il narcisismo può essere incredibilmente stressante sia per la gente intorno alla persona narcisista che per questa stessa. “Le persone con forti tendenze narcisistiche, quelle affette da un disturbo della personalità di questo tipo, spesso soffrono di disturbi di ansia, episodi depressivi o di problemi di abuso di sostanze,” prosegue Brummelman. Uno studio del 2008 ha riscontrato che il 40 percento delle persone con una diagnosi di disturbo narcisistico della personalità aveva problemi di abuso di sostanze, il 28,6 percento soffriva di disturbi dell’umore come la depressione, e il 40 percento soffriva di ansia—tutte percentuali ben più alte della media generale.

D’altro canto, le persone narcisiste “fanno un’ottima figura ai colloqui di lavoro. Sono più veloci di altre a farsi promuovere in posizioni di comando, anche se non hanno l’esperienza professionale richiesta,” dice Brummelman. Nei suoi studi, ha scoperto che persino i bambini con tendenze narcisistiche sono eletti a capo della loro classe nonostante non abbiano particolari qualità di comando.

Tutto questo può essere molto utile in una società come la nostra. Ma il successo di una persona narcisista ha spesso vita breve. “Il narcisismo può essere utile per raggiungere certe posizioni, ma non garantisce un successo continuativo,” dice Brummelman.

Anzi, le persone narcisiste non sono molto piacevoli da frequentare sul lungo periodo. “Spesso le vediamo diventare delle emarginate,” puntualizza Brummelman. “Non agiscono secondo giusti principi, incoraggiano comportamenti disonesti nei propri impiegati, si assegnano da sole i bonus economici maggiori, spesso si comportano in modo impulsivo e si circondano di tirapiedi accondiscendenti. Danno inizio a litigi e non chiedono scusa, perché questo significherebbe ammettere di aver avuto torto.” Tutti questi comportamenti distruttivi a un certo punto chiedono il conto e condizionano la salute di queste persone e il loro successo a lungo termine.

“Le persone con tendenze narcisistiche sono molto brave a sembrare intelligenti e competenti come leader, e questo può anche conferire loro un fascino sessuale,” continua Brummelman. “Ma quando le guardi in maniera oggettiva, sono competenti come chiunque altro o anche meno.”

Siamo particolarmente suscettibili al fascino narcisistico di una persona quando sentiamo di essere in crisi. Le persone insicure desiderano una figura di comando forte, che sembri disposta a lottare per loro, anche quando finge. Anzi, stando a Brummelman, siamo notoriamente un disastro a riconoscere e smontare le illusioni narcisistiche.

“Credo c’entri anche la biologia,” dice Brummelman. “Da un punto di vista evolutivo, l’auto inganno potrà sembrare inutile, ma è molto utile saper ingannare le altre persone. Se penso a me stesso come a un vero leader e non dubito della cosa neanche un secondo, sarà molto più facile convincere le altre persone che lo sono davvero.”

Dunque, anziché cercare di capire cosa imparare da persone narcisiste per avere successo nella vita, potremmo impegnarci a non cadere in questo tipo di trappole.