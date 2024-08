Quella volta che Nas è stato sotto Murder Inc. per tipo due mesi nel 2002

Il 2002 era un anno pazzesco per il rap. La pirateria cominciava a prendere piede, ma il digitale non si era ancora affermato sul serio e il rap era al picco commerciale. I CD andavano a ruba e gli album rap raggiungevano ancora il disco di diamante. Gli unici a “muovere unità”? Em, Pimp Juice e Us (err Jay-Z). Per quanto quel verso di Jigga spaccasse, non era del tutto vero, perché l’artista che aveva il controllo letterale delle radio nel 2002 non era altri che Jeffrey Atkins—ai più noto come Ja Rule.



Forse vi ricorderete un paio delle sue hit di quell’anno: “Always on Time,” “Down 4 U,” “What’s Luv,” “Ain’t It Funny,” “Rainy Dayz,” “Down Ass Chick,” “Thug Lovin”. Anche uscite del 2001 come “Livin It Up” e “I’m Real” hanno continuato a infiammare le onde radio fino all’anno dopo.

Uscì addirittura una striscia di Boondocks che dipingeva la situazione del 2002.

Murder Inc. era ovunque. Anche la loro nuova recluta Ashanti frantumava i record di Billboard. L’etichetta era il nemico da battere.

Il presidente e capo produttore Irv Gotti aveva la formula. Murder Inc. aveva il meccanismo. E Ja Rule era il ragazzo d’oro. Sembravano inarrestabili. Si facevano passare per la nuova Death Row Records—un’etichetta rap che funzionasse tanto sulle strade quanto nelle classifiche—senza compromettere la loro scorza hardcore. Ja si paragonava al grande Tupac Shakur (arrivando anche a rifare la sua “Pain” nel 2001). Quindi non fu una sorpresa che Irv e Ja facessero amicizia con Suge Knight non appena questi fu rilasciato dalla prigione nel 2001, dopo una condanna da cinque anni. Murder Inc. era anche vicina a una leggenda delle strade del Queens, Kenneth “Supreme” McGriff, ex-capo della gang Supreme Team.

Murder Inc. governava il mondo. Avevano la credibilità, i nomi e l’egemonia in classifica. Ma nell’ombra tramava 50 Cent, pronto a tornare dopo essere stato emarginato dall’industria musicale e essere rimasto vittima di una sparatoria quasi fatale.

Allo stesso tempo, i titani di NYC Nas e Jay-Z erano coinvolti in una faida pubblica. Nas aveva lanciato il suo incendiario diss “Ether” verso la fine del 2001 ed era entrato nel 2002 con una reputazione nuovamente alta da parte dell’industria. Jay-Z aveva messo il Figlio di Dio alle corde con “Takeover”, ma Nas rispose con un classico come Stillmatic e la scarica di colpi di “Ether”. Nel 2017 il vincitore di questa battaglia leggendaria non è ancora deciso, ma ai tempi la maggioranza propendeva per Nas.

Crew love era il motto nel 2002. La tua label era tutto, e gli artisti la trattavano come una squadra o una gang. Dimostravi la tua appartenenza con i ciondoli con il logo, con il codice dei gesti e spesso con una linea di vestiario. Roc-A-Fella, Murder Inc., Ruff Ryders, Cash Money, Bad Boy, No Limit, Terror Squad, Dipset, Aftermath, Shady—insomma, ci siamo capiti. L’unione faceva la forza, e a quei tempi si giocava in squadra.

Ma Nas se ne stava da solo.

Certo, aveva i Bravehearts, la connessione con Queensbridge e la Ill Will Records, ma non dava così tanta importanza alla crew come gli altri, specialmente a NYC. Sembrava quasi che stesse affrontando la Roc da solo: da Jay e Bleek fino a State Property e Dipset—era guerra dichiarata a Nas. A gettare benzina sul fuoco arrivò anche il suo ormai leggendario sfogo di giugno 2002 su Power 105, in cui Nas si lanciò in un assalto verbale su una pletora di personaggi (Cam’ron, N.O.R.E., Nelly) dopo essere stato eliminato dalla famosa Summer Jam di Hot 97 perché la stazione radio scoprì che aveva intenzione di mettere in scena una finta impiccagione di Jay-Z sul palco (ecco questo è un link video, ma occhio che fa impressione).

Il discorso di Nas su Power 105:

Nas combatteva questa guerra perlopiù da solo, ma tutto cambiò nel luglio del 2002 quando cominciò a girare la voce che Nas si sarebbe unito a Gotti e Rule in Murder Inc. Fu un momento intrigante, scioccante e surreale. La sorpresa derivava anche dal fatto perché alcuni mesi prima Nas aveva apertamente dissato la Def Jam (distributore di Murder Inc.) e il loro approccio agli affari. Oltretutto, Rule e Gotti erano amici da molto tempo del nemico più acerrimo di Nas, Jay-Z. Dopotutto, il primo successo di Ja fu su una traccia di Jay-Z. Quindi che cazzo stava succedendo?

Gotti dichiarò a MTV News a luglio 2002: “Ho parlato con lui. Siamo andati veramente d’accordo, è uno a posto. Sono stato a Miami, ad Atlanta, ho fatto le ultime date del tour con lui. Uscirà su Sony, ma sarà tipo Ill Will / Murder Inc. / Sony. Ma io sarò senza dubbio associato e farò sicuramente parte dei suoi progetti, io e mio fratello Ja Rule”.

Questo si poteva prendere come una buona notizia o come una sparata da parte di Gotti, ma meno di un mese dopo MTV scioccò il mondo con il titolo: “Nas Uccide le Voci: È Murder!” Davvero il lupo solitario del rap, Nas, era pronto a entrare nelle fila di Murder Inc.? Gotti lo paragonò al momento in cui Pac era entrato nella Death Row.

Il 29 agosto 2002, Nas si esibì insieme alla Murder Inc. agli MTV Video Music Awards alla Radio City Music Hall di New York City. Ja Rule e Ashanti cantarono la hit “Down 4 U”, mentre Nas ci diede un’appassionata interpretazione di “One Mic”. Alla fine dei rispettivi set, salirono sul palco insieme per una preview della loro nuova collaborazione “The Pledge (Remix)”, durante la quale Nas disse al pubblico: “2003, Nas e Murder Inc., sappiatelo” per poi fare il segno della Murder Inc. con le mani e proclamare: “Succederà nel 2003 baby. È Murder, Ill Will!”

Tenete a mente che, mentre succedeva tutto questo, 50 Cent restava a guardare raccogliendo le forze. I suoi mixtape autoprodotti, 50 Cent Is the Future e Guess Who’s Back, stavano spaccando per strada. Sotto le ceneri le braci continuavano ad ardere mentre le cose si facevano complicate a NYC. Jay, Ja e Gotti avevano una lunga storia—per un po’ nel 1999 formarono anche il supergruppo della Murder Inc. insieme a DMX, con cui Ja aveva un beef in corso in quel momento. NYC sembrava in guerra. Girava voce che Murder Inc. e Roc-A-Fella fossero l’una contro l’altra, voce nata dal fatto che Jay-Z si era ritirato da un già programmato tour Triple Threat che l’avrebbe visto sul palco con artisti delle tre famiglie Murder Inc, Bad Boy e Roc-A-Fella.

Jay invece scelse l’ingaggio da headliner per lo Sprite Liquid Mix Tour, che comprendeva anche N.E.R.D., Talib Kweli, 311 e Nappy Roots. In un’intervista a Murder Inc. per la copertina di The Source nell’ottobre 2002, Ja spiegò meglio la scaramuccia con Jigga mentre se la sciallava con Diddy:

Spassandosela con P. Diddy e discutendo l’opportunità mancata, Ja affrontò Jay per chiedergli: “Perché hai scelto i backpacker invece di me, che sono tuo amico?” Ja trovò la risposta di Hova inquietante. “[Jay Z] disse: ‘Te lo dico una volta, perché mi suona strano, ma non chiedermi mai più nulla dei miei affari personali’”, racconta Ja stupito.



Ahio. Questa intervista su Source è probabilmente la testimonianza migliore del crollo del rapporto tra Nas e Murder Inc., e offre un bel po’ di dettagli su quello che stava succedendo in quella zona a quei tempi. Questa intervista esiste solo in formato cartaceo e sull’ultimo sito per fan della Murder Inc, che fortunatamente l’ha trascritta tutta per la nostra gioia.

Intorno al periodo in cui uscì questa intervista, uscì anche il video di “The Pledge” con Nas, Ja Rule e Ashanti e finì in heavy rotation su tutte le stazioni. Nel video si vede Nas che fa allegramente il segno della M di Murder Inc. con le mani e i Bravehearts che indossano t-shirt Murder Inc., mentre la famiglia Murder Inc. porta t-shirt Ill Will Records. Il video mostrava solidarietà tra i due gruppi e includeva anche una finta conferenza stampa in cui si dava il benvenuto a Nas nella compagnia. Sembrava fatta. Il video era potente e pieno di immagini forti. Non serviva altro. Questa sarebbe stata la prossima accoppiata vincente del rap.



Era regale. Era esaltante. Era un cambio di marcia totale. E poi non successe nulla.

Ma, come detto qua sopra, non dimentichiamoci di 50 Cent. Dopo aver annunciato la firma del contratto con Shady/Aftermath in una joint venture tra Eminem e Dr. Dre, la 50 Cent-mania raggiunse il picco. Per l’autunno del 2002, gli ormai classici mixtape di 50 avevano cambiato radicalmente il volto del rap. Buttare giù dal trono Ja Rule e la Murder Inc. faceva parte della strategia di 50. La Inc era il nemico per 50 Cent, Eminem, Jay-Z, DMX, Snoop Dogg—e più avanti anche per l’FBI—e Nas probabilmente considerò l’affiliazione a loro troppo rischiosa. Nas aveva già abbastanza problemi da solo, e c’è caso che non volesse caricarsene di nuovi.

Il sesto album di Nas, God’s Son, uscì il 13 dicembre 2002—appena due mesi dopo l’intervista su The Source—e non presentava nessun logo di Murder Inc., nessuna menzione dell’etichetta, né alcun riferimento a quello che era successo. Sembrava che la partnership si fosse sciolta nello stesso momento in cui era stata annunciata. Nascosta sotto il tappeto.

Alcuni mesi più tardi e nel mezzo della faida 50 vs. Ja, Irv e Ja si trovarono sulla copertina di XXL Magazine con la dicitura “2 of Amerikaz Most Wanted”. Nell’intervista, alla domanda sul contratto di Nas, Gotti rispose dicendo che Nas sarebbe semplicemente scomparso, senza spiegare molto altro:

Non voglio che sembri che ce l’ho con Nas. È mio fratello, ho solo amore per lui. Ma voglio dire questo: ha lanciato un allarme con quella storia di Hot 97. Ha chiesto aiuto e che la gente lo aiutasse. Ha chiesto di entrare a far parte di una famiglia. L’ha fatto esplicitamente, tipo: “Hey, yo, Murder Inc. Questa è come quando Pac è entrato nel Row!” Ne abbiamo parlato un sacco. E poi lui… non lo so. Non so cosa sia successo. Non so. È scomparso. Abbiamo fatto “The Pledge” insieme, e poi è finita lì. È scomparso. È stato come se avesse preso quello che gli serviva, e poi sia scomparso. È un tipo strano, ma penso che sia a suo agio con se stesso.

Ora questo fa parte del folklore hip hop. Il dream team che non ci fu. Uno strano momento che, se fosse riuscito, avrebbe potuto cambiare il corso dell’hip hop per sempre. Recentemente, durante una fantastica e approfondita intervista su Rap Radar con Bdot ed Elliott Wilson, Irv ha aggiunto alcune informazioni alla storia della fine dell’accordo tra Nas e Murder Inc. In pratica Nas pensava che fossero pazzi. Gotti era pronto a morire, e Nas no. Mi sembra un discorso sensato.



