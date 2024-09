La Guida di Munchies per nascondere l’alcol durante i festival

Sapete qual è una delle migliori attività estive? Beh, sicuramente sperperare l’equivalente di due mesi di stipendio a un festival musicale all’aperto. Parliamo di quei classici festival che durano due o tre giorni e che, per la modica cifra di stipendi interi, ti permettono di sentire sia la musica dei tuoi artisti preferiti dal vivo, sia l’odore del vicino di tenda che non si lava da una settimana ed è ininterrottamente sotto effetto di MDMA.



Ma, più di tutto, quello che farai nei giorni di festival sarà divertirti, usare selfie stick, consumare avventure di una notte e bere. Oh, sì, perché sarei super assetato.

Quindi, per risparmiarvi quell’inferno che chiamato “code chilometriche dai bagni pubblici al bancone del bar e viceversa,” e anche un po’ per aiutarvi a non scialacquare troppi soldi, abbiamo stilato una piccola guida sui migliori trucchi per riuscire a intrufolare scorte di alcol ai festival musicali estivi.

Partiamo dalla birra. Quella che trovate ai festival di solito è disgustosa, carissima e, plausibilmente, diluita con l’acqua, anche perché se no non si spiegherebbero tutte quelle capatine in bagno. È arrivato il tempo di prendersi cura della propria vescica e di bere birre degne di questo nome.

Tutte le foto sono di Arnaud Deroudilhe.

Per questo trucchetto avrete bisogno di: una lattina di una bibita gasata, un taglierino e una lattina di birra. Tagliate il fondo della lattina di soda (magari prima bevetela), e incastrateci dentro la lattina di birra. L’idea finale è quella di passare indisturbati davanti alle guardie di sicurezza con in mano una lattina di soda.

Se invece volete nascondere una bottiglia di un qualsiasi alcolico, allora vi consigliamo di ficcarla dentro a un pacco di pane in cassetta (anche se il ragazzo che aveva provato a nascondere della droga in delle scatole d’asparagi forse la sa più lunga di tutti noi messi insieme. O forse no).

Se poi la nascondete tra un pacchetto di prosciutto e un barattolino di sottaceti, beh, potete stare sicuri che la sicurezza vi lascerà passare senza troppi indugi (penseranno vi piaccia mangiare sano e bene, ma invece siete solo delle spugne).

Questo invece è per voi, ragazze. È la soluzione alle borse fastidiosamente piene delle schifezze che i vostri amici vi costringono portare. Prendete una bottiglia di vino e nascondetela sotto a decine di ricette, rossetti scaduti, assorbenti, e altri oggetti solidi non meglio identificati (ma comunque tutti esclusivamente vostri), e valicate l’entrata con tranquillità, pensando a quanto risulterete favolosamente snob con il vostro rosè in mezzo a ragazzi puzzolenti che trincano birra diluita con l’acqua.

L’arte del nascondere le cose non è nuova, non è iniziata con i festival di musica contemporanea, ma è anzi molto antica ed eclettica. Nell’islam, per esempio, con taquiya s’intende l’atto attivo o passivo di omettere la religione d’appartenenza. Nel Giappone feudale, invece, le tecniche usate dai ninja per infiltrarsi ovunque avevano valenza e scopi militari e politici.

Così, anche per gli habitué dei festival, sapere dove nascondere gli alcolici è a tutti gli effetti un dovere. Per ora fra i grandi classici di questo mondo possiamo annoverare lo “zainetto-borsa dell’acqua calda” scotchato dietro la schiena (con annessa l’immancabile cannuccia), e la fiaschetta fissata sempre con nastro adesivo là dove le mani della sicurezza non arriveranno: la caviglia.

E come non potervi mostrare l’innocentissimo succhino riempito d’alcol?

Nessun addetto all’entrata penserà che in quel contenitore di dolcezza fruttata possa in realtà esserci del malefico alcol (anche perché sicuramente sarà più intento a cercare la marijuana che in molti si portano dietro).

Potete pure scegliere se riempirlo solo d’alcol o mischiarlo al succo, creando un cocktail fruttato. Purtroppo questo trucchetto è tanto efficace quanto conosciuto da alcuni addetti, quindi attenzione.

Disclaimer: MUNCHIES non incoraggia il consumo di alcol fuori dalla struttura designata dagli organizzatori del festival. Siate responsabili e bevete responsabilmente. Noi lo facciamo sempre!

Un grazie speciale a Lucie B. e a Johnny FUZION4000

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies nel luglio del 2015.