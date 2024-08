Nasi Lemak: il piatto nazionale malesiano

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti

Per la ikan bilis sambal (acciughe e peperoncino):



60 g di peperoncini essiccati

1 cucchiaio di concentrato di tamarindo

250 g di scalogni sbucciati

50 g di aglio sbucciato

50 g di acciughe secche

6 peperoncini

5 peperoncini thailandesi

375 ml di olio di canola

2 cucchiai di zucchero semolato

50 g di belachan tostato

Per le acciughe con arachidi:

olio di canola

acciughe essiccate

arachidi essiccati

Per il riso al cocco:

360 g di riso tipo Jasmine

1 foglia di Pandano intera, arrotolata

1 cucchiaino di sale

200 g di latte di cocco

Per servire:

4 uova

1 cetriolo

Sambal

Procedimento

1. Fai bollire una pentola d’acqua. Aggiungi le acciughe e togli dal fuoco. Lascia ammorbidire per 30 minuti. Scola, metti in un blender con i due tipi di peperoncini e riduci in purea. Metti da parte.

2. Nel frattempo sciogli il tamarindo in acqua bollente. Scola lasciando da parte i semi. Metti da parte.

3. Metti aglio e scalogni in un mixer e riduci in purea, poi aggiungi le acciughe e fai ancora andare. Metti il concentrato da parte.

4. Scalda l’olio in una padella antiaderente a fuoco medio-alto. Aggiungi il concentrato di acciughe e cuoci per 5 minuti, poi abbassa la fiamma a medio-bassa. Aggiungi i peperoncini e cuoci, mescolando, per altri 10 minuti. Aggiungi zucchero e tamarindo. Cuoci mescolando a fuoco medio-alto, finché non si addensa, circa 10 minuti. Potresti aver bisogno di altro olio se è troppo asciutto o altro zucchero se non è abbastanza dolce.

5. Prepara le acciughe con arachidi. Scalda l’olio di canola in una padella piccola. Aggiungi le acciughe e cuoci per 3-4 minuti. Usando un mestolo traforato trasferisci su un piatto ricoperto di carta da forno e pulisci la padella. Aggiungi nuovamente l’olio, poi gli arachidi, e cuoci finché non sono tostati – circa 2 minuti. Usando un mestolo traforato trasferisci su un piatto ricoperto di carta da forno per lasciare leggermente raffreddare poi trasferisci in una ciotola grande con le acciughe e mescola bene.

6. Mescola 5 cucchiai di ikan bilis sambal alle acciughe con arachidi.

7. Prepara il riso al cocco. Lava il riso 2 o 3 volte – o finché l’acqua non scorre pulita. Aggiungi foglia di pandan, sale e acqua. Cuoci in un cuociriso poi togli la foglia e aggiungi il latte di cocco.

8. Porta a ebollizione una pentola di medie dimensioni piena d’acqua. Aggiungi le uova e cuoci per 6,5 minuti. Scola e trasferisci in una ciotola di acqua ghiacciata per riuscire a maneggiarle, poi sbucciale.

9. Dividi il mix di acciughe e arachidi in quattro ciotole piccole. Metti sopra il riso. Capovolgi in una ciotola grande così le acciughe sono in cima. Metti su ognuna 8 fette di cetriolo e un uovo a metà. Servi con il sambal.

