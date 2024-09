Il meglio della fotografia africana di oggi

Lo scorso fine settimana, Red Hook Labs e Nataal hanno presentato a Brooklyn una mostra fotografica con le opere di sei fotografi africani contemporanei. Tra di loro ci sono Atong Atem, artista sudsudanese trasferitosi a Melbourne che si occupa prevalentemente dei migranti africani in Australia, lo street photographer egiziano Owise Abuzaid e il nigeriano Lakin Ogunbanwo, che ha un senso particolare per immagine piene di colori e assemblate in modo meticoloso. Si spazia dalla fotografia di moda, ai documentari, alla fotografia artistica; dai ritratti ai paesaggi. Il tutto mostra bene l’eterogeneità dei lavori che arrivano dall’Africa. Qui sotto trovate alcuni degli esempi più interessanti.

Atong Atem

Owise Abuzaid

Lakin Ogunbanwo

Lakin Ogunbanwo

Atong Atem

Kristin-Lee Moolman

Kristin-Lee Moolman

Kristin-Lee Moolman

Delphine Diallo

Delphine Diallo

Owise Abuzaid