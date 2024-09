La sezione aurea ha ispirato questi zootropi stampati in 3D

Fibonacci Zoetrope Sculptures di Pier 9 su Vimeo.

Il designer John Edmark ha stampato in 3D delle sculture zootrope che seguono la successione di Fibonacci: ogni volta che questi oggetti girano a 137,5°—quello conosciuto come angolo aureo—un fascio di luce crea l’apparente movimento di una struttura che sembra muoversi a spirale all’infinito.

“Se il cambiamento è l’unica costante in natura, è scritto nel linguaggio della geometria,” scrive Edmark nella sua dichiarazione d’artista. Ispirato dalla stessa matematica che si trova in natura, nella forma delle pigne o dei girasoli, Edmark ha creato questi oggetti con il programma Pier 9 di Autodesk. Per il video qui sopra, invece di usare uno strobo, la videocamera è stata settata a una velocità shutter molto corta (1/4000 sec) per “bloccare” periodicamente l’immagine della scultura rotante.

Godetevi gli zootropi di John Edmark qui sotto e seguite Instructables per creare la vostra scultura.