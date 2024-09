Negli USA è nata una versione anti-Trump di “Questo pomodoro avrà più fan di Berlusconi”

Da qualche mese, in Italia e all’estero, continuano a comparire articoli in cui si analizzano analogie e differenze fra l’esperienza politica di Silvio Berlusconi e l’ascesa irrefrenabile di Donald Trump.

Se ne sono occupati Guardian, Economist, New York Times, Foreign Policy, Quartz: in sostanza, fatte salve alcune analogie date dall’estrazione non-politica, l’uso dei media e della propaganda, e il ricorso ad argomentazioni prettamente populiste, è ancora abbastanza difficile dichiarare l’esistenza di una completa adesione fra i due modelli—sebbene le basi per un paragone non manchino affatto.

Se però da un lato l’attività governativa di Trump è ancora alle prime mosse (qui stiamo seguendo firma per firma ogni sua legge o ordine esecutivo), è sicuramente possibile intravedere già alcune analogie nel modo in cui il nuovo presidente degli Stati Uniti è stato accolto dalla cittadinanza, specie da parte di quella a lui avversa.

In queste ore, su Twitter, sta conoscendo fama fulminea l’account “Half An Onion” (@HalfOnionInABag).

