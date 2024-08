Ci sono tante cose del mondo che io non riesco a capire. Abbiamo passato un po’ di tempo a Genova, la città in cui Mario, in arte Tedua, affonda alcune delle proprie radici. Una città in cui se prendi il vicolo sbagliato può capitare che ti ritrovi in un mare di guai, ma se sei bravo a scegliere quello giusto invece fai il Disco D’Oro.

