“Non capisco perché mi stai vicino ” Domandò.

Ma non lo stava chiedendo a me, ma più che altro a se stesso.

“Mirko.. ”

“Come fai? ”

“E che.. non mi fai paura tu..” mormorai.

“Mi fa paura dirti che..”

Rimurginai su come dirlo, insicura.

“.. dirti che ti amo. “

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey – Nel mondo delle fan fiction sul rap italiano