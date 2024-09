Nel mondo di chi si ‘disintossica’ dal sesso per tornare a farlo col cuore puro

Per migliaia di anni, i benefici dell’astinenza dal sesso sono stati decantati da filosofi, scrittori, artisti, papi giovani e vecchi, e persone che sinceramente si sono rotte le palle di farlo. Nel terzo secolo avanti Cristo, gli stoici e gli epicurei dipingevano la passione sessuale come irrazionale—una malattia che minaccia l’equilibrio dell’anima e dello Stato. “Il sesso non ha mai aiutato nessuno, ed è una fortuna anzi se non fa male a nessuno,” disse Epicuro.



Il problema è che il sesso è anche bello, molto spesso.

Così bello che anche oggi, nell’era dei profilattici e del controllo delle nascite, una persona non religiosa e senza convinzioni filosofiche può decidere di salvarsi l’anima stando lontano dal sesso per alcune settimane, mesi, o anche anni. Molte persone che hanno avuto una vita sentimentale piena e tumultuosa pensano che il sesso sia la radice di tutti i mali relazionali—quando non direttamente il trait d’union tra i terzi appuntamenti senza seguito e le conversazioni via SMS che finiscono con “ok”.

Il sesso mette in pericolo l’amore, e le persone? E se è così, cosa c’è di così fondamentale e dannoso nell’atto di penetrazione, se mettiamo da parte le MST e le gravidanze indesiderate per un attimo? La decisione di “disintossicarsi” dal sesso—spesso presa di fretta, forse qualche ora dopo non aver ricevuto messaggi di risposta dalla persona con cui hai appena finito di scopare—può dipendere da numerosi fattori. L’essenza dell’esercizio è, parrebbe, di mettere se stessi in primo piano eliminando le distrazioni del sesso e, cosa ancora più importante, la spazzatura sociale che lo circonda; facendolo, in teoria, il senso di sé e l’automotivazione emergerebbero più chiaramente. Un uomo che abbia sempre rimbalzato di storia seria in storia seria per 15 anni, per esempio, potrebbe decidere di stare solo per un po’. Magari si comprerà una vagina di gomma e si darà a hobby come il cucito o il Krav Maga.

Altri decidono di interrompere la propria vita sessuale nella speranza di approdare a una relazione a lungo termine dopo anni di insoddisfacenti avventure. A gennaio Tom Young, sceneggiatore, ha pubblicato sul Washington Post un pezzo in cui spiegava la sua decisione di astenersi dal sesso per tutto il 2016 nella speranza che questo gli desse le basi “emotive e affettive per costruire una relazione stabile.” Il sesso, si dice, annebbia il giudizio, ed eliminandolo Young pensava di riuscire meglio a tenere le persone giuste intorno a sé.

Una volta il mio coinquilino, che è molto sexy, mi ha detto che per lui è molto più facile continuare a volere una donna con cui non abbia ancora fatto sesso, anche se c’è chimica ed entrambi lo vogliono. Quando l’ha detto, sono rimasta scioccata. Se due adulti consenzienti vogliono fare sesso, uno dei due deve annullare la sua voglia per consentire all’altro di continuare a interessarsi a lui? Non capivo bene il suo ragionamento, ma anni dopo questa frase mi tormenta ancora. Continuo ad andare a letto con le persone che voglio quando voglio, ma non trovo una relazione che mi soddisfi. È il sesso che mi sabota? È il sesso la fonte dell’incomprensione con gli uomini?

La dottoressa Megan Fleming, psicologa clinica e sessuologa, mi ha detto che disintossicarsi dal sesso può aiutare le persone a interrompere pattern affettivi disfunzionali e a pensare più chiaramente. “Se una persona è più interessata al sesso che a una relazione, o pensa che il sesso sia un modo per cominciare una relazione, forse deve prendersi una pausa e ricominciare,” dice. “È importante considerare la funzione di ogni comportamento e il modo in cui funziona per te. Pensi che per te non funzioni? Non ottieni quello che vuoi, o non soddisfi i tuoi bisogni? Allora, secondo me, fare un passo indietro ha senso.”

(Tuttavia Fleming non consiglia questa pausa nei casi di persone che abbiano una libido già bassa. “Se non hai una libido robusta, meglio se esplori il tuo corpo e impari a darti piacere,” dice. “Se non tieni quel lumino acceso, potrebbe essere difficile rimetterti in moto.”)

Young non ha concluso il suo esperimento con una nuova relazione, ma dice di aver comunque sviluppato un’idea più chiara di quello che cerca in una partner, e una consapevolezza dell’influenza che il sesso ha su di lui.

“Non ho capito del tutto come gestire il sesso, ma ho imparato a stabilire dei parametri e delle aspettative per proteggermi a livello emotivo,” scrive. “Posso riuscire a godermi un incontro casuale, se divertente e rispettoso, ma è fondamentale comunicare e accertarsi di essere entrambi sulla stessa linea d’onda.”

La visual artist e scrittrice Molly Soda non riteneva il sesso un vizio quando, nel 2016, ha deciso di astenersi dal sesso per un anno, ma l’esperimento le ha fatto notare che molto spesso dietro i suoi incontri c’erano l’alcol o il bisogno di conferme.

“Mi sono resa conto che molti incontri sessuali erano a base di alcol, e questo, in alcuni casi, può far sorgere domande sul consenso,” dice. “Penso anche che il modo in cui parliamo del sesso occasionale fa sì che molti possano sfuggire alla responsabilità di definire una relazione o anche solo parlarne.”

“Penso che molte volte ci diciamo che è sesso occasionale, o ce lo dicono gli altri, e allora ci nascondiamo dentro i nostri sentimenti,” dice Soda. “Ma ognuno è diverso e vogliamo essere toccati in modo diverso e in modi diversi. Per quanto mi riguarda, mi sono resa conto che molte volte non facevo sesso perché ne avevo voglia, ma perché avevo bisogno di conferme o distrazioni.”



Soda racconta di aver raggiunto, durante il suo anno di astinenza, un punto in cui non aveva più bisogno di andare a letto con qualcuno per sentirsi connessa con lui. Ha scoperto di preferire stare alzata fino alle cinque del mattino a parlare. “Quando parlo con qualcuno, ho il controllo, ho il potere—che probabilmente è una cosa mia,” dice. “Ma non so come spiegarlo—mi fa sentire più coinvolta, più concentrata sulla situazione.”



Armata della sua nuova coscienza di sé, Soda è pronta a tornare a fare sesso. Si è anche fatta un profilo Tinder.

“Farò sesso,” dice. “Solo, non so quando.”

