Nella chiesa di padre Nicolas Legler puoi lasciare offerte in Bitcoin

Se avvertite dei sensi di colpa a lasciare giusto qualche monetina quando andate a messa perché vi sembra di non fare abbastanza, forse la soluzione potrebbe essere fare offerte in criptovalute — in fondo, il loro valore può sempre aumentare.

La International Christian Fellowship (ICF) che si ripropone di coinvolgere i giovani parlando il loro linguaggi ha adottato proprio questa soluzione. La ICF è presente con le sue comunità anche nei Paesi Bassi e in Francia, in Italia, invece, l’associazione è presente a Reggio Emilia.

Dato che su Motherboard ci interessiamo molto alle intersezioni tra tecnologia e spiritualità e, in particolare, di chiese che investono nelle nuove tecnologie, ho contattato via email Nicolas Legler — che opera nella ICF con il ruolo di Pastore Esecutivo, CEO e portavoce — per farmi raccontare qualche dettaglio sulla loro scelta innovativa.

Una spettacolare funzione della International Christian Fellowship svolta dal pastore Nicolas Legler.

La Chiesa accetta offerte in Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple e Stellar. “Le criptovalute sono solo un altro metodo per finanziare la chiesa e le nostre iniziative,” mi ha spiegato Legler, che ha raccontato come l’idea di accettare offerte tramite bitcoin è stata resa possibile dai membri della chiesa più geek e appassionati di tecnologia affascinati dal concetto di criptovalute che curano la parte informatica e tecnica del loro lavoro. “Tutte le donazioni vengono utilizzate per mantenere le attività della nostra Chiesa secondo i nostri bilanci annuali.”

Il pastore mi ha illustrato come funziona il processo di pagamento, “per ogni offerta in criptovalute che accettiamo, abbiamo la chiave pubblica dei nostri portafogli pubblicata sul nostro sito web, così, le persone possono inviare le loro offerte direttamente a questo indirizzo. Non ci sono terze parti coinvolte nel processo eccetto la blockchain, dove viene registrato tutto.”

“Non abbiamo una visione specifica sulle criptovalute o la blockchain perché ci concentriamo sulla visione della nostra Chiesa. Ci ispiriamo alla nuova tecnologia, ma non la utilizziamo solo perché è entusiasmante: Deve servire le persone e le chiese, risolvere i problemi, o rendere più efficienti i processi amministrativi,” mi ha spiegato Legler.



https://www.youtube.com/watch?v=jT8eOIVkTS4

Anche se il prossimo Dicembre è lontano, vale la pena dare un’occhiata a questa rappresentazione in costume del Natale con commento di Nicolas Legler. Le funzioni della Chiesa ricordano curiosamente una serata di musica EDM.

Per concludere, il Pastore Esecutivo ha aggiunto che “vogliamo essere una chiesa ‘al passo con i tempi’ — in ogni ambito di cui ci occupiamo. Siamo costantemente alla ricerca di nuove tecnologie e opportunità di adottare o lanciare tendenze per svolgere la nostra missione di Chiesa in modi innovativi. Un buon esempio può essere la Realtà Virtuale. Come possiamo rendere la VR parte dei nostri servizi? Sfruttiamo già la tecnologia della TV e del streaming online ma, con la VR, l’esperienza per i fedeli che ci seguono da casa potrebbe migliorare di molto. In fin dei conti, si tratta di mettere le persone in connessione con Dio e useremo ogni mezzo disponibile utile a questo scopo, con o senza VR e blockchain varie…”

Nel caso desideriate fare una donazione alla ICF che un giorno potrebbe aumentare di valore questo è il link giusto.

