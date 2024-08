Divertiti a guardare questi neonati di gelatina

Certo, ogni festa per la nascita di un bambino dovrebbe avere delle torte. Ma nessuno pensava davvero che le torte dovessero avere dei bambini finché Yoly Navarro non ha deciso di intrappolare neonati addormentati in gabbie di tremolante gelatina. I dolci di gelatina (compresi quelli che rappresentano esseri umani) hanno una lunga storia in Messico ed è piuttosto normale vedere fiori in tre, mollicce dimensioni nelle pasticcerie. Ma le torte di Navarro sono semplicemente oltre.

Navarro ha creato la sua compagnia pasticcera, Gelatinas Artisticas Yoly, nel 2015, e produce tutto nella sua casa di famiglia a Guadalajara, Messico. “All’inizio erano un regalo per le baby shower degli amici, poi la gente ha iniziato a chiedermele” spiega Navarro, che oltre agli enormi dolci con decine di bambini fa anche quelli individuali, con neonati che indossano ali d’angelo o leziosi cappellini.

La maggior parte del cibo che assomiglia a parti del corpo (come queste torte e questo pane) tende al macabro, ma questi dolci dovrebbero essere una celebrazione della nascita. L’utilizzo di gelatina chiara fa sì che i bambini sembrano stare nel ventre materno, dormendo in pace nel fluido della placenta.

Navarro ci mette sei ore per ogni dolce di grandi dimensioni. “I neonati sono realizzati con stampi di ceramica” spiega “In base alle richieste dei consumatori produco un ampio raggio di stampi: nudi; con pannolini e vestiti; in miniatura o grandi fino a circa 6 kg”.

La preparazione dei bambini è un secreto ben protetto, ma Navarro si spinge fino a dire che “Sono realizzati sono latte, yogurt, aromi, cream cheese e un ingrediente delizioso e segreto“. Poi versa il mix negli stampi di ceramica che ha creato e, una volta che sono solidi, li avvolge nella gelatina. Ci sono molti gusti di torte: i più popolari sono noci, eggnog, vaniglia, fragole e caffè. “I baby desserts non sono certo tradizionali, ma mi piace che le mie torte siano al centro dell’attenzione, e non semplici dessert” spiega Navarro.

