Chi sono i satanisti che hanno denunciato Netflix per ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’

Probabilmente avete sentito già la storia: l’organizzazione satanista The Satanic Temple ha denunciato Netflix per l’uso di una statua di Baphomet (il diavolo sotto forma di capra antropomorfa) nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, recente e cupo remake della serie anni Novanta Sabrina, vita da strega.



The Satanic Temple ha chiesto cinquanta milioni di dollari per violazione del copyright, la rimozione della statua e la fine del suo uso in qualsiasi contenuto legato a Le terrificanti avventure di Sabrina. The Satanic Temple afferma anche che la serie danneggi la reputazione della sua religione collegandola alla Chiesa della Notte che, nello show, è un’organizzazione malvagia e dedita al cannibalismo. In Le terrificanti avventure di Sabrina, la statua si trova infatti nell’Accademia delle Arti Oscure della Chiesa della Notte.

I satanisti contro la nuova Sabrina di Netflix perché rivendicano il copyright del Bafometto. E dire che io lo avrei attribuito ai templari, o al massimo a Eliphas Levi. https://t.co/SKuFUN4F5C — Lorenzo Barberis (@fumettismi) November 10, 2018

La notizia è stata accolta con un certo sguaiato divertimento, con battute sul fatto che The Satanic Temple non possa sostenere di avere inventato Baphomet, con battute sul fatto che i satanisti dovrebbero invocare il demonio e non portare in tribunale questioni del genere e con battute sul fatto che i satanisti credano di avere una reputazione da difendere.



Le cose, però, sono un po’ diverse.

For purposes of comparison… pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

Prima di tutto, The Satanic Temple non sostiene di possedere il copyright di qualsiasi statua di Baphomet e la statua nella serie non è una qualsiasi statua di Baphomet: è una replica quasi esatta di quella di The Satanic Temple, come è chiaro dal confronto pubblicato dal co-fondatore Lucien Greaves. Il design di quella statua è stato ufficialmente registrato e Le terrificanti avventure di Sabrina lo copia interamente, riproducendo persino i due bambini che stanno di fronte a Baphomet e l’assenza di seno femminile — una caratteristica presente invece nella comune iconografia di Baphomet, diffusa dall’occultista Eliphas Levi. È un po’ incredibile che sia una coincidenza come ha sostenuto Lisa Soper, responsabile della direzione artistica della serie.



Una megacorporazione (Netflix) ha insomma rubato l’opera di un artista (Mark Porter) e dell’organizzazione che l’ha commissionata (The Satanic Temple), per usarla senza permesso all’interno di una sua serie. Ma la questione non si ferma solo alla violazione del copyright.

Esistono diverse organizzazioni sataniste: molte sono conservatrici e autoritarie come la Chiesa di Satana, la Prima Chiesa di Satana e l’Ordine dei Nove Angoli (che è neonazista). E poi c’è The Satanic Temple, che non è proprio proprio un’organizzazione satanista, come VICE ha specificato in passato, ma è più simile al Pastafarianesimo. The Satanic Temple è una religione nonteistica (senza un dio), incentrata sull’attivismo politico, sulla promozione dell’uguaglianza e dei diritti civili e sulla lotta all’ingerenza delle chiese nello Stato. I suoi membri sono satanisti nel senso che venerano Satana come simbolo della ribellione ai dogmi e all’autorità, ma non credono in alcuna forza sovrannaturale e, anzi, promuovono la scienza e la razionalità. Spesso, a base di divertente trolling politico.

È proprio per trollare che The Satanic Temple ha deciso di creare la statua che vedete ne Le terrificanti avventure di Sabrina. La statua — finanziata nel 2014 con una campagna di crowdfunding su Indiegogo — doveva essere posizionata al Campidoglio di Oklahoma City come risposta all’installazione nel 2012 di un monumento dedicato ai dieci comandamenti (quest’ultimo è stato poi rimosso). Era una provocazione: secondo The Satanic Temple, lo Stato dovrebbe essere libero dall’influenza delle religioni e non dovrebbe avere preferenze per una fede; quindi, se decide di erigere un monumento dedicato al cristianesimo, deve accettare di beccarsi pure una statua di Satana. La statua non è stata alla fine piazzata al Campidoglio, ma si trova nella sede di Detroit di The Satanic Temple.

Si tratta quindi non solo di un problema di copyright, ma di un totale rovesciamento dei valori di un’opera e dell’organizzazione che la ha voluta: il Baphomet di The Satanic Temple — nato per promuovere i diritti civili — viene plagiato e trasformato in un simbolo negativo e una corporazione lucra tramite esso, calpestando l’attività politica di un’organizzazione e i diritti di un artista.

Nonostante siano inizialmente circolate voci secondo cui Netflix avrebbe considerato di rimuovere la neo uscita serie dalla piattaforma a fronte della causa legale, non ci sono ancora informazioni o dichiarazioni ufficiali a riguardo.