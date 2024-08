A Napoli vendono granite fatte con la neve di Burian. È o non è la più grande città al mondo

Ci sono cose a cui non dovreste mai smettere di credere: Babbo Natale, il ritorno di Berlusconi e la capacità di stupire dei napoletani.



Perdonateci se generalizziamo – promettiamo di non farlo mai più – ma in questo caso è giusto dirlo: Napoli è la città migliore del mondo, perché è capace di trarre ispirazione da qualsiasi avvenimento, compresi gli agenti atmosferici.

In questi giorni vi starete chiedendo che fine abbia fatto l’effetto serra, maledicendo Burian, o insomma il freddo siberiano che sta cercando di ucciderci.

Videos by VICE

Ecco voi non sarete contenti della neve e del gelo, ma i napoletani si, perché ha dato loro l’ennesima possibilità di dimostrarci che non hanno nulla da invidiare agli stacanovisti milanesi.

Nevica? E allora una bancarella con granite fresche e sciroppo – stile grattachecca insomma – sorge così da un’ora all’altra.

https://twitter.com/stydjaa/status/968424667169153026?ref_src=twsrc%5Etfw

Il video, comparso il 27 febbraio su Twitter e ripreso dai canali dei maggiori quotidiani italiani, mostra quella che sembrerebbe solo una goliardata napoletana non a fini di lucro, anche se nel video sentirete “Granite a 1 euro” e vedrete un ragazzo che cerca di estorcere la sua grattachecca a soli 50 centesimi.



La neve a Napoli è caduta copiosa, sfiorando i 10 cm, cosa che non succedeva da mezzo secolo; ma non si sa come i napoletani erano lì, pronti a improvvisare attività ricreative e a vendere accessori per pupazzi di neve.



Se non volete perdervi tutte le “iniziative” dei napoletani durante Burian, vi conviene seguire l’hashtag #NeveaNapoli.

Siamo sicuri che entro domani ci saranno altri video o foto che ci dimostreranno quanto i napoletani siano davvero i migliori al mondo.

Segui MUNCHIES Italia anche su Facebook e Instagram.