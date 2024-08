Nel suo nuovo singolo Nicki Minaj ne ha per tutti

Negli ultimi giorni il lato più frivolo di me ha fatto sì che Nicki Minaj riconquistasse un posto decisamente importante nel mio cuore e nelle mie cuffie. Dopo che ha ricevuto una scarpa volante direttamente da Cardi B, mi sono imbattuto in numerosissimi post social che sfottevano Nicki, e dentro di me una forza mi ha spinto a lanciarmi in una strenua difesa di una delle rapper migliori a livello mainstream degli USA (senza distinzione tra uomo e donna, se non ci credete cliccate qui o qui).

Bene, senza che io intervenissi, ci ha pensato lei.

Oggi è uscito il video di “Barbie Dreams”, una sassata di 5 minuti in cui Nicki Minaj dimostra di saper tenere un microfono in mano come pochi sanno fare, ma soprattutto non le manda a dire a nessuno.

Ho così raccolto le migliori citazioni, frecciatine, dissing, beef, riferimenti, chiamateli come volete, contenuti nel brano che anche in Italia sta scalando le tendenze di YouTube.

Drake piagnone

Questa già quando uscì l’album aveva fatto il giro dell’internet, ora con il video non può che tornare alla ribalta.

Drake vale cento milioni, sta sempre lì a comprarmi roba

Ma non capisco se ho la fica bagnata o se è lui che piange

Dopo che Drake in un mare di canzoni ha ricordato quanto vorrebbe entrare in intimità con Nicki e non lo ha ancora fatto per i più disperati motivi, riceve il due di picche più duro della storia, in cui la nostra ricorda di tutti i bellissimi regali ricevuti dal rapper di Toronto. Per tutta risposta lei si domanda se il bagnato che sente in mezzo alle gambe sia dovuto all’entità dei regali o alle copiose lacrime che Drake ci ha abituato a vedergli versare.

Meek Mill le scrive ancora

Un colpo al cerchio, uno alla botte. Nicki e Meek hanno un passato, che per la Minaj sembra essere davvero passato, ma che per il rapper invece sembra non essere ancora chiuso. Così, a quanto pare, capita sovente che Mill scriva a Nicki. La motivazione? Nicki Minaj riprende una barra molto celebre del collega, ricordando la sua faccia “da sogno” mentre scopavano.

Meek me lo ritrovo ancora nei DM, mi tocca schivarlo

Con la faccia da “ho pregato per momenti come questo” quando ci scopo

Lil Uzi e il satanismo

Anche nei props, non si capisce quanto Nicki voglia propsare e quanto invece rompere il cazzo. Per esempio di Lil Uzi dice che lui per lei è un “fratellino” ma che ha dovuto mandarlo al Diavolo quando il tipo le ha fatto della avances. La Minaj qui gioca su tutte le voci che vogliono che Lil Uzi sia molto vicino al satanismo.

Man, Uzi è il mio bambino, ma non sa perdere

Ma mi ha presa alla lettera quando gli ho detto “Va’ all’inferno!”

Young Thug le ruba i vestiti?

Nel periodo in cui nel rap sembra che non si possa dire più niente, Nicki distrugge in due barre tutto ciò che di buono ha creato Young Thug, sminuendo la sua innovazione stilistica e dicendo di averlo beccato a frugare nel suo armadio per rubargli i vestiti.

Me la facevo con Young Thug, ma non ne voglio più parlare

L’ho beccato nel mio camerino che mi rubava i vestiti

DJ Khaled non pratica sesso orale

Il titolo del paragrafo dice tutto. Khaled in un’intervista disse che un uomo non dovrebbe mai abbassarsi a leccarla a una donna, perché l’uomo è il re e queste cose un re non le fa. Nicki gli fa capire che non può fottere con uno che alla fine, forse così uomo non lo è.

Ho dovuto cancellare DJ Khaled, non ci parliamo più

Nessun n***o grassone può fare lo schizzinoso su quello che mangia

YG e The Game non sono veri alfa

Facile fare i grossi, ma poi bisogna confermare quanto si dice nelle canzoni. Secondo Nicki YG e The Game parlano molto, ma concludono poco. Ovvero: sanno benissimo cosa sia una gang, ma hanno poco a mente cosa voglia dire gang bang. Che storia triste. 😞

YG e The Game col martello che urlano “Gang! Gang!”

Non è questo che intendevo quando ho detto gang bang

6ix9ine le ha proposto un threesome…

Ma lei dice che piuttosto si sposa, così come ha fatto Kanye con Kim. Un’altra storia molto triste. 😞

Tekashi vuole fare una roba a tre, io gli ho detto “tre-way”

Gli ho fatto abbassare la testa e ho scelto di fare come Kanye con Kim.

Nicki e 6ix9ine sono amici, quindi questo è più uno shoutout che una frecciatina. Ma è comunque carino il modo in cui lei prende una parola che Tekashi usa spesso (“TreyWay”, in omaggio a una sezione della sua gang di riferimento, i Bloods) e la rende “three-way”.



Queste sono solo le migliori citazioni, ma Nicki non ha davvero risparmiato nessuno, nel bene e nel male, dando per esempio adito alla sua presunta attrazione per Young M.A. o consolando l’attuale fidanzata di Quavo, dicendole che nonostante le voci non ha intenzione di avere una storia con il leader dei Migos.



