Guarda il video ufficiale di “Mattoni” di Night Skinny

Mattoni di Night Skinny, uno dei capolavori del rap italiano del 2019, si chiude con una posse track epica. Nove rapper di fila, una strofa a testa: Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia, Side Baby, Taxi B.

Per realizzare il video ufficiale di “Mattoni”, la posse track, abbiamo chiesto ai fan di Skinny di inviarci su Whatsapp un video di loro che rappavano o interpretavano la loro strofa preferita. Per due settimane abbiamo avuto il telefono in fiamme e ci sono arrivati migliaia di video.

Videos by VICE

Abbiamo selezionato i migliori e li abbiamo girati a NO TEXT AZIENDA, che ha fatto questa cosa incredibile che potete guardare qua sopra. Il video ufficiale di “Mattoni” di Night Skinny, fatto da voi, con voi, per voi.



Segui Noisey su Instagram, Twitter e Facebook.