No, MS Paint non è stato mandato in pensione

Nella giornata di lunedì, si è diffusa la notizia che MS Paint — lo storico software di editing grafico creato da Microsoft nel 1985 — non sarebbe più stato incluso nel pacchetto di aggiornamenti previsti per il Fall Creators Update di Windows 10.

Il succo della questione è che MS Paint non sarebbe stato più sviluppato attivamente finendo nella lista di programmi “deprecated” o rimossi.

Ma l’annuncio del congedo del programma di grafica che vanta 32 anni di onorato servizio, sarebbe stato in realtà travisato, ha spiegato Microsoft stessa in un blog post quest’oggi. “MS Paint è qui per restare,” si legge sul post, “avrà solo una nuova casa da ora in poi, nel Windows Store, dove sarà disponibile gratuitamente.”

Insomma, da ora in poi, se proprio volete MS Paint e non MS Paint 3D — la versione più nuova e complessa di Paint, che continuerà ad essere aggiornata insieme al sistema operativo di Microsoft — ve lo potete scaricare, niente di grave.

Nel generale panico nostalgico che ha accomunato la maggior parte degli articoli che hanno riportato la notizia ieri, la mia prima reazione è stato cercare simulatori di MS Paint su internet (sorpresa, ce ne sono tantissimi!), capire come si fosse evoluta l’interfaccia del software e se la bomboletta fosse ancora l’infelice punta di diamante del programma (“forse” è la risposta che mi sono data), e — soprattutto — chiedermi chi cavolo usi ancora MS Paint nel 2017.

“Oggi abbiamo visto un sostegno e un sentimento di nostalgia incredibili nei confronti di MS Paint. Se abbiamo imparato qualcosa, è che, dopo 32 anni, MS Paint ha tantissimi fan,” si legge sul comunicato di Microsoft.

Forse il mondo è ancora pieno di gente che usa MS Paint. Chi l’avrebbe mai detto.