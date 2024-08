Come l’ossessione per i video di skate ha plasmato i miei gusti musicali

I video di skate sono strani perché non assomigliano ad alcun altro medium sulla Terra. Durano quanto un film, ma non hanno una trama. Sono pieni di gente, ma ognuno recita da solo. Ritraggono uno sport fisico, ma che non è competitivo. Sono tenuti insieme dalla mascolinità ma sotto sotto anche no, perché al loro epicentro ci sono la libera espressione e l’estetica. E il collante di tutto questo, dall’inizio alla fine, è la musica.

Ho passato i miei primi anni da teenager a Londra nord, in un’area circondata da grigi palazzi residenziali, alte colline e balaustre di cemento. Non ricordo molto di questo periodo della mia vita perché la mia memoria a lungo termine è piuttosto fottuta, ma ricordo di aver passato ore dopo la scuola a mangiare popcorn di pollo KFC da una sterlina e gironzolando attorno al municipio locale skateatando con i miei amici finché qualcuno non ci cacciava via o il sole non tramontava. Ripensandoci, penso che esistano alcuni mesi di beatitudine—appena prima di superare il picco dell’età adulta, appena prima di prendere coscienza del proprio corpo, appena prima di preoccuparsi del sesso e dello sballo e dei soldi—in cui sei più libero di quanto sarai mai nella tua vita. Spesso penso che questi siano stati i miei. Ma torniamo ai video di skate.

