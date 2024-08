Diesagiowave è la massoneria dell’indie italiano

Se avete più di venticinque anni e non lavorate a contatto con l’indie italiano è probabile che non abbiate mai sentito parlare di Diesagiowave; se avete intorno ai vent’anni e ascoltate indie italiano invece è probabile che ne facciate parte. Diesagiowave è un gruppo Facebook, nato come community della pagina Indiesagio, che conta più di 17.000 iscritti raccolti in poco più di un anno.

Non ricordo neanche come ci sono arrivato: deve avermene parlato qualche amico più giovane e ho voluto vedere cosa fosse. All’inizio mi sono trovato piuttosto spaesato tra meme, inside jokes, tormentoni, riferimenti distanti da me, o discussioni su quanto è bono il tale musicista che magari conosco da anni. Col tempo, però, mi ci sono abituato.

