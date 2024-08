​”Estate Dimmerda” non ci salverà dai tormentoni estivi

Se c’è una cosa che piace un sacco agli italiani è l’abitudine. Ci piace che tutto resti esattamente com’è, abbiamo paura dei cambiamenti e dal rischio della novità. Le canzoni di Sanremo, per esempio, sono sempre quelle—debitrici a una tradizione a metà tra cantautorato e musica leggera, parlano di sentimenti o di società nel modo più generico e inoffensivo possibile. Ci piace sentire quanto siano difficili ma belli l’Italia in cui viviamo, l’amore che proviamo. È la nostra identità percepita: quella di tizi un po’ retrogradi rispetto al mondo ma orgogliosi di quello che hanno, che se la sfangano sempre in qualche modo e sanno davvero cos’è la felicità.

Un’altra grande tradizione italiana™, puntuale ed eternamente uguale a sé stessa, è il tormentone estivo. È dal dopoguerra che verso fine aprile chi fa musica e chi la vende comincia a pensare a qualche strofa che giri attorno ai concetti “estate”, “fa caldo”, “divertiamoci”, “libertà”, “amore” e “nostalgia delle belle estati di un tempo”. Tipo: è l’estate del 1964, siamo tutti in vacanza nel pieno del boom economico—non vorremo certo metterci a sentire Morandi che canta di vuole tornare in ginocchio da te e quella non è niente per lui quando c’è Catherine Spaak che ci salmodia nelle orecchie che siamo i giovani, i giovani, i giovani, l’esercito del surf. Nel frattempo sono successe un sacco di cose nel mondo, della musica e non, ma la canzone estiva è sempre rimasta identica a sé stessa. Ed è un problema.

