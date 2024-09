La Napoli multiforme di Franco Ricciardi

Sono le due e diciassette di notte quando mi siedo a tavola con Franco Ricciardi e la sua band. Siamo in piazza Sannazaro, a Mergellina, e abbiamo appena ordinato. Arrivano caponate, qualche pizza, una zuppa di cozze, del pesce alla griglia. Uscire a mangiare dopo un concerto è una tradizione che va rispettata, pare, e Franco è ben felice di onorarla. Seduto accanto a lui c’è D-Ross, in fondo vedo suo figlio Salvatore, in mezzo tutte le mani e le menti che fanno musica insieme a lui. “Ti devi circondare di persone che hanno il tuo stesso credo, devi formare una squadra”, mi aveva detto nel pomeriggio: “E anch’io sono parte della squadra, non mi piace essere il capo. Remiamo tutti assieme per un solo obiettivo.” Per arrivare qua siamo partiti verso l’una da San Felice a Cancello, un paese in provincia di Caserta dove Franco si era esibito davanti a una piazza ricolma di vita. “È un problema se fai tardi stasera? Ci andiamo a mangiare qualcosa”, mi aveva detto nel backstage a concerto finito. Dopo aver fatto partire una macchina vuota per ingannare la massa umana che cercava di afferrarlo per una foto o un autografo, si era allontanato in sordina alla volta di Napoli. Sarei andato a dormire alle quattro e dieci.

