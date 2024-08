Noisey Mix: Carla dal Forno

Carla dal Forno è una specie di fissazione segreta qua a Noisey, nel senso che per un motivo o per l’altro non abbiamo mai avuto occasione di scriverne, ma poi se vai a vedere le nostre stats su Spotify il suo ultimo EP The Garden, e il precedente LP You Know What It’s Like (entrambi usciti per Blackest Ever Black) figurano in cifre importanti.

Carla è nata in Australia, a Melbourne, ma vive a Berlino. I suoi album solisti sono in grado di individuare quell’incrocio perfetto tra post-punk messthetico, dub minimalista, elettronica da cameretta e puro fascino pop. Quando abbiamo scoperto che sarebbe tornata a suonare in Italia ad aprile non abbiamo potuto fare a meno di contattarla per avere un mix che facesse capire un po’ meglio a chi non la conosce qual è l’universo sonoro all’interno del quale si muove.

La risposta è stata oltre le aspettative: 53 minuti di musica incredibile, che mi hanno costretto a googlare parti di testo disperatamente (niente tracklist, purtroppo) per risalire alle canzoni contenute. Brani lo-fi, intimi, cantati perlopiù da voci di donne (la fallocratica Italia ringrazia), che toccano nel profondo muovendosi in territori propri del DIY casalingo, del post punk, del dub e dell’elettronica a basso budget. All’interno del mix si riconoscono gemme nascoste come “No One’s There” di Anika, “Destination Moon” dei Solid Space rifatta da un misterioso duo americano di nome Houser, una traccia ipnotica che non riesco a identificare ma mi sta facendo impazzire perché mi ricorda qualcosa che conosco molto bene (è quella a 11 minuti, se qualcuno vuole aiutarmi), e un finale con il meglio del meglio, le due più belle cover dei Kinks mai incise: “Victoria” dei Fall e “Lola” delle Raincoats.

Se volete ascoltare un’oretta di musica purificante, edificante ed esaltante, non dovrete fare altro che pigiare play qua sotto. E ricordatevi di andare a ringraziare di persona Carla durante il suo tour italiano.



Ecco le date:

24/04 Torino, OGR con Helena Hauff

25/04 Roma, Monk

26/04 Ravenna, Bronson

27/04 Firenze, Sala Vanni

28/04 Verona, Kroen

