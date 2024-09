Noisey Mix: Ciarra Black

Ciarra Black è una DJ e producer stanziata a Brooklyn, NY, ma originaria di Philadelphia. Assieme a J.R. Nelson—fondatore di Ascetic House—è le mente dietro a No-Tech, la clubnight e (ora) label che da ottobre 2013 a ottobre 2015 ha infuocato le strade di Brooklyn con feste-guerriglia da cui sono passati un po’ tutti i nomi grossi della scena noise/industrial techno newyorchese e non: Via App, Drew McDowall, Nick Klein, Enrique, L Lewis, Rene Nunez, Person Of Interest e infiniti altri. Oggi J.R Nelson si occupa a 360° di Ascetic House, e Ciarra delle sue produzioni musicali, ovvero il duo Appetite, la cui ultima release è proprio a nome A.H, e l’omonimo progetto solista. Quest’anno ha debuttato sulla stessa No-Tech con Pendulum, una cassetta oscura, un po’ distorta e ipnotica in stile TG, che si avvicina molto ai terreni di L.I.E.S e Mannequin Records.

Noisey US circa un anno fa ha avuto l’accortezza di intervistarla assieme al socio J.R, noi le abbiamo chiesto direttamente un bel mix di Natale. Esattamente come le sue produzioni, i prossimi settanta minuti sono un concentrato di quello che avremmo potuto trovare a una serata No-Tech—che segretamente mi ricorda un po’ ciò che avviene tra le mura di Macao, a Milano. È praticamente Natale e non serve dire nient’altro. Buone feste <3

Videos by VICE



TRACKLIST:

1. Beta Librae- Help (Lillerne Tapes)

2. Glochids – Deaf Accompaniment (Ciarra Black Remix) (Phinery)

3. L.Lewis- M31 (No-Tech)

4. Russell E.L. Butler – Privilege (Black Opal)

5. Jorge Velez – Animals Disk (L.I.E.S.)

6. In Aeternam Vale – La Pluie (Dement3d)

7. Appetite- Haters demo (No-Tech TBA)

8. Morah – Anarchy (Berceuse Heroique)

9. Ciarra Black – Profiler – (TBA 2017)

10. NHK yx Koyxen – 1089s (Diagonal)

11. Bookworms – 500 Wounds (Anòmia)

12. Steve Poindexter – Computer Madness (Muzique)

13. Westov Temple – Full Freq Wheelies Down The Middle (Great Circles)

14. Sterac- Atomitron – (Token)

15. DJ Xanax – Somewhere’s Home – (Forthcoming Exotic Dance)

16. Young Male – Into The Night (White Material)

17. Jeff Mills – Us And Them (Axis)

18. Traces N Tracks – Further Reductions (Phormix)