Ascolta il mix di LKNF per la festa di i-D

Da un paio d’anni a questa parte la gioventù parigina passa le sue nottate a muoversi e sudare sotto le luci di una club night particolare: si chiama Kaliante ed è organizzata da un collettivo di giovani DJ, promoter, fotografi e modelli francesi che hanno delle idee molto chiare su quanto riguarda l’estetica e il suono delle loro feste.

Questa settimana, mercoledì 20, Kaliante sarà a Milano per una serata speciale organizzata dai nostri cugini di i-D per celebrare l’inizio della Settimana della Moda milanese. Alla console, all’interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, si alterneranno i PDA, collettivo londinese composto dal videomaker Crack Stevens, Larry B e Mischa Mafia, e i parigini deuil1500, Donarra e LKNF—che poi sarebbe Luka Isaac, fondatore di Kaliante e autore del mix esclusivo che potete ascoltare qua sotto.

Luka ci fa venire l’acquolina in bocca in attesa di mercoledì con mezz’ora di beat da darkroom totale, una musica nera, profonda, liquida e sexy come le tue pupille alle 4 del mattino; se è questo il suono che ha deciso di portare alla festa, è il caso di prepararci ad un alto tasso di sfregamento pelvico sul dancefloor intervallato da momenti di euforia da rave.

L’evento è organizzato in partnership con Abarth, KENZO WORLD e Absolut.

Ascolta il mix di LKNF qua sotto e richiedi il tuo invito alla festa di mercoledì mandando un’email a festa@vice.com.

