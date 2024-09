Noisey Mix: Magic Fades

L’ultimo lavoro degli statunitensi Magic Fades, di Portland per la precisione, risale a un mesetto fa, si chiama A.S.M.R., ovvero Augmented Sapiosexual Misanthropic Relationships, ed è uscito sull’etichetta francese Permalnk. Il duo è costituito da Mike Grabarek e Jeremy Scott, e sono anche gli autori del variegato mix di oggi, per una volta non prettamente relegato al mondo dell’anti-club aka la ricerca apportata nella scelta delle tracce non si limita al mantra “basta che faccia ballare”, ma si sofferma su insenature ben più seducenti. Alla base di questo stacco c’è la formazione degli stessi Magic Fades, più vicina all’r’n’b che all’onnipresente global bass, ma per non sbagliare riporto la mini intervista avvenuta via mail pochi giorni fa, in cui nel dubbio finiamo anche a parlare di Trump.

Tracklist:



01. Thomas Dolby – Armageddon

02. Gem Tree – Xenobotanica

03. Zara Larrson, MNEK – Never Forget You (djent cover) by Giox Producer

04. Post Tenebras – Love feat Casey MQ & Yung Veerp

05. TMS Soundsystem – #120

06. Magic Fades – Body Port Abuse Rehab

07. 703*863*4357 – ProTecTion

08. Magic Fades / Soul Ipsum – Body-Aug Mingle (UNRELEASED)

09. Children of the Anachronistic Dynasty – Wait Now, Cry Now

10. Hans Zimmer – It’s a Dangerous City (Chappie OST)

11. Tony Geballe – Native of the Rain

12. Bill Nelson – Fellini’s Picnic

13. Radical Dance – Sabre Sabre

14. Robert Fripp – On The Approach Of Doubt

15. Magic Fades – (???????!!?????????)

16. Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj (Magic Fades RMX) (UNRELEASED)

17. Big Homie & Habibiboi – Carne Guiso

18. Magic Fades – Battery Life Edging

19. Magic Fades – Entering the Room of Glass

20. Alexander Scriabin – Deux Poemes Op. 32 (No. 1 in F sharp major: Andante Cantabile)

Noisey: Ciao! Innanzitutto raccontatemi chi siete, da che background musicale provenite, che influenze avete?

MF: Siamo entrambi di Portland, Oregon, e siamo cresciuti nella stessa parte di città, nonché andati allo stesso liceo. Negli anni abbiamo continuato a incrociare i nostri percorsi condividendo amici e interessi, fino a che finalmente non abbiamo deciso di avviare un progetto nostro una volta al college. Suoniamo insieme da allora. Le nostre influenze sono sempre state molto simili, specie per quanto riguarda la moda e la filosofia, musicalmente eravamo molto nel metal, rap e pop/RnB. Poi ci siamo incamminati verso l’elettronica a partire da King Crimson, Brian Eno fino a maturare un primo interesse per i synth e i software per fare musica. È stato un periodo d’oro quello per noi, perché abbiamo imparato a maneggiare gli strumenti che ci hanno permesso di essere quelli che siamo oggi.

Quando è nato il progetto Magic Fades e come?

Abbiamo iniziato a lavorare come Magic Fades perché la band in cui eravamo si era appena sciolta. Io, Mike, ne ero il bassista, Jeremy il batterista, e alla fine abbiamo deciso di iniziare a comporre le nostre canzoni come un duo. All’inizio è stato un po’ complicato e ci siamo molto sbattuti cercando di essere noi stessi in questo processo, e dopo alcuni anni di esperimenti siamo finalmente riusciti a trovare uno stile che ci rispecchi, da cui ricaviamo ogni prodotto musicale di cui poi andiamo fierissimi.

Avete stretto legami anche con altri artisti di Portland della stessa “scena”?

Siamo da sempre molto in sintonia con tantissimi musicisti/dj/producer di Portland, e sempre in ballo con progetti nuovi. Soul Ipsum, con cui abbiamo fatto un po’ di album, è un nostro compaesano. Abbiamo collaborato con i producer locali Stewart Villan e un altro po’ di nomi hanno remixato il nostro materiale, come C++, Portia, Commune, Karmelloz e Vektriod. Quando le Shy Girls risiedevano a Portland organizzavamo un sacco di cose anche con lei. Sono tutti artisti che ci sono stati estremamente d’ispirazione, ed è bello realizzare di essere interconnessi proprio con loro.

Come siete entrati in contatto con Permalnk?

Permalnk ci ha contattati, perché i responsabili hanno apprezzato l’album Anxieties and Angelscapes e ci hanno chiesto di realizzare una versione espansa dello stesso. L’idea di base dietro al progetto consisteva nel racchiudere in una compilation pezzi e campionamenti usati per le performance live. Meglio, in effetti, se queste mini tracce sono in grado di reggere tutta la performance.

Mi spiegate il titolo dell’album? Lo trovo molto suggestivo.

Entrambi amiamo l’idea di un suono catalogabile come ASMR, così come amiamo i video di meditazione guidata su Youtube; abbiamo solo voluto portare queste realtà nella nostra musica. C’è anche la volontà di rifarsi all’immaginario metal, con tutti quei nomi di album lunghissimi. In tutta la sua complessità puoi immaginarlo come uno stile di vita futurista o come uno stato d’animo (AUMENTATO, come i biohacker e i cyborg). C’entriamo poco noi come persone, ci piace dare peso a ogni minima cosa ci passi per la testa quando siamo in una fase creativa.

Qualche spoiler sulle attività future?

Al momento ne abbiamo altri di progetti, comprese tracce, remix e singoli. Abbiamo sperimentato a lungo con alcuni beat complessi, dalle strutture e paesaggi sonori molto variegati. L’idea del suono associato a un progetto in uscita è nato anche grazie alla pagina Facebook che gestiamo, e NO, non si chiama Health Goth.

Un commento finale sulla situazione politica attuale negli Stati Uniti?

I Repubblicani sono tutti dei fanatici religiosi, mentre i Democratici dei rinomati rincoglioniti… non sono sorpreso affatto che Trump abbia vinto, e chiunque sostenga di non crederci ancora vive davvero in un mondo liberale fatto di cartapesta. La vita a Portland sembra promettente, visto come i politici si sono accaniti nel sottolineare che tanto siamo al sicuro, che non può succederci davvero nulla. La gente, al contrario, ha iniziato a manifestare rabbia pubblicamente, a seguito delle elezioni. È orribile che così tante persone provino rabbia e paura per il proprio futuro in questo paese.

