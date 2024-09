Noisey Mix: Ramirexx

Ramirexx è il moniker di Alessandro Gentili, 19 anni, marchigiano, della provincia di Ancona, Abita “in un paesino così sulle colline,” come mi spiega gentilmente su Facebook, definizione che potrebbe calzare a pennello per il posto dove sono cresciuta in Toscana quindi sì, I feel you Ale.



Fa musica dal 2013, cioè da quando di anni ne aveva 15, prima con svariati progetti noise, poi a 16 con techno (con la k, in realtà) e breakcore. Non a caso era un frequentatore di feste goa, dove ha sviluppato il gusto per la componente del ballo nell’elettronica. “Per un periodo non facevo altro che produrre roba e buttarla via a ritmi maniacali, poi mi sono calmato e a giugno 2016 ho deciso di mettermi a produrre in modo più conciso qualcosa che mi soddisfacesse.” Ed ecco dove e come nasce Ramirexx.



I riferimenti spaziano dalla classica contemporanea, all’elettroacustica, alle composizioni percussive di Xenakis, a sonorità più global che Alessandro si va a raccogliere nei suoi blog di fiducia. “Ci sono blog tipo Moroccan Tape Stash o Phyuniwarpyar grazie ai quali puoi scaricarti musica birmana rilasciata in 100 copie su cassetta e cose così, una vera figata. Mi prendono molto quei generi musicali, spesso trascurati dalle sette dei critici musicali per via delle loro origini, diciamo popolari, tipo il reggaeton o l’hardstyle.” Sul suo Soundcloud tutto ciò è molto evidente, nonché riassunto in #terrorista come tag comune a tutte le tracce. Non avrei saputo trovare termine migliore. Al momento Ramirexx sta producendo un EP “con molta calma, e nel frattempo pubblico mashup registrati mesi fa.”

“Il mix è molto patchy, mi piace che i pezzi interagiscano in modo rigido tra loro, quasi come molte finestre aperte su un desktop. Ci stanno dentro diverse cose che mi prendono molto al momento: i Drexciya, i bootleg di NAAFI e Ms Nina che insieme agli altri della scena trap spagnola stanno spaccando tutto. Poi il pezzo di Charly e J Capri, un classicone, mi piaceva chiudere con un pezzo allegro.”

Tracklist:



01. Yem Gel – flypondCity

02. Christian Cosmos – But When The Sun Was Up They Were Scorched

03. Abyss X – Amadeus

04. Drexciya – Wavejumper

05. Dj Army x Zakmatic – Till the World Ends

06. Zut Zut – El Combo

07. ? – Epsilon Program Commercial

08. El Dragon – Mi Vida Eres Tu (chipmunked)

09. Scheele – Calar

10. Cyphr – Stretch Reflex

11. Neocortex — Antinazicore

12. Ms Nina – Salami

13. Charly Black & J Capri – Whine & Kotch

