Noisey Mix: Zakmatic

Zakmatic ha 25 anni, è nato a Las Vegas, ha vissuto negli USA, a LA, dove fino a pochi anni fa ha fatto parte della crew Traphouse. Non è passato molto prima che le sue produzioni tribal-rave abrasive, venissero notate prima da NAAFI, per la quale ha realizzato una serie di tracce, edit e podcast nello stesso stile maniacale che lo hanno portato fino in Europa, precisamente in casa Bala Club. Oggi è membro di entrambe queste belle famiglie, e siete a Londra lo vedrete alla serata di debutto inglese di Killavesi, che non vi consiglio di perdere.

È bello quando c’è equilibrio tra continuità ed evoluzione stilistica, perché equivale a una garanzia di qualità indefinibile in termini di genere, ma all’altezza del periodo storico—leggi: non dovrebbe esistere altro clubbing all’infuori di questo. In tutti i suoi mix, recenti e non, certi edit fanno semplicemente perdere la ragione per quanto sono tachicardici, e quello di oggi non è escluso—vedi “Xtremetonterias” di Kamixlo versione gabber. Acid-dembow-reggaeton in chiave hardcore e il futuro è già scritto. Non è un caso se il mix è intitolato “The End.”

Tracklist:

01. Digital Mind Terror – W.W.

02. Zakmatic – Excision

03. E-Man- Entering The Unknown

04. Animassacre – Hinamizawa Syndrome

05. Moro – Ezra Entrena El Bumbum (edit)

06. The Relic & Mindwalker- Hell’s Servant

07. 2 Be Freak – Désolé

08. Seekness – Neutral Injury

09. Zakmatic – Mindblower x Tarraxa (Ghosts of Hardcore Edit)

10. Cyclic Backwash – Cortex Subduction

11. Paul Marmota – Xon

12. Asseptic Room- Insane From Hell

13. Hellfish – I Bring You The Future

14. Imaabs – Disolución

15. Frozen & Dr. Macabre – Dimension Of The Doomed

16. Zakmatic – Containment

17. SERAPHIM SYSTEM- Civic Duty; Kill The Rich (zakmatic dale rico edit)

18. Sigma 909 – Right Now

19. Kamixlo – Xtremetonterias

20. Tumor – Nur Krach (Schalt Mich Ab !)

21. Why Be – Doom Bells

22. DJ Whey – Fiesta

23. Mindwalker- End of Eternity (feat. Mi’a)

