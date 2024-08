Guarda Noisey Personal: Bello Figo

Bello Figo è famoso per flexare, assaggiare e, in generale, essere sempre di buon umore e pronto a ballare. Anche nei suoi pezzi che hanno causato più controversie, come “Non Pago Affitto”, il suo mood è sempre leggero e dissacrante. Ma, nonostante questo, è evidente che Paul nei suoi pezzi non sta mai cappando, non mette su una maschera da intrattenitore: è semplicemente se stesso.

Se nelle canzoni però racconta le parti più assurde e superficiali della sua vita, in questo episodio di Noisey Personal Bello Figo va in profondità, guarda la sua carriera—e la sua vita—da un punto di vista quasi esterno e ci racconta aneddoti succosissimi. Le ripercussioni che “Non Pago Affitto” ha avuto sulla sua vita, il suo primo concerto, l’infanzia in Ghana e la sua influenza su tutta la scena rap italiana di oggi sono solo alcuni dei temi affrontati nel video. Guardalo qui sopra.