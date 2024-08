Questo video mi ha fatto vergognare della mia generazione

Praticamente è successo che i nostri colleghi americani hanno scritto un articolo molto interessante e divertente su una manifestazione musicale che sarebbe dovuta rimanere sepolta dalle sabbie del tempo: Woodstock 1999. Woodstock 1999 è anche conosciuto come “il giorno in cui gli anni Novanta sono morti”. Per inciso, forse non vi interessa, ma il giorno in cui gli anni Novanta sono nati è stato Reading 1991: “the day punk broke“. Ma l’invasione del mainstream da parte dell’underground ha generato un mostro, e quel mostro si chiama nu-metal.

Io nel 1999 avevo 13 anni e la testa un po’ bacata, e fui immediatamente attratto dal rock alternativo che compariva sulle riviste. Solo che, appunto, il rock alternativo era anni Novanta e gli anni Novanta erano morti. La stampa musicale comcordava: era il momento del nu-metal. :(

