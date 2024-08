A volte i rapper possono anche essere delle persone orribili

Ieri Buzzfeed News ha pubblicato un articolo intitolato “R. Kelly sta mantenendo delle donne in un culto contro la loro volontà, i loro genitori hanno detto alla polizia”. Al suo interno Jim DeRogatis—giornalista musicale del Chicago Sun-Times parte della storia personale del cantante, ci arriviamo dopo—descrive Kelly come una sorta di carceriere, un cinquantenne che attira a sé ragazzine grazie al fascino della sua fama e a promesse di una carriera nel mondo dell’intrattenimento per poi obbligarle a vivere con sé.



DeRogatis ha intervistato la madre di una delle ragazze che sarebbero tenute praticamente in ostaggio da Kelly. La signora, che ha voluto rimanere anonima, ha raccontato di aver conosciuto Kelly assieme alla figlia a maggio 2015 nel backstage di un Casinò di Indio, California: “Abbiamo parlato di musica”, dice, “Ha ascoltato il cd di mia figlia. Disse che l’avrebbe aiutata”. Kelly aveva incontrato la ragazza a un suo concerto ad Atlanta e le aveva pagato un volo per andare a conoscerlo a Indio. La signora e il marito hanno visto l’ultima volta loro figlia il 1 dicembre 2016—”Era come se le avessero fatto il lavaggio del cervello”—e hanno ricevuto solo due messaggi da allora: un “Mi dispiace che il Natale debba andare così quest’anno” e un “Felice festa della mamma da me e Rob”. La famiglia ha deciso recentemente di contattare la polizia, affermando che Kelly stesse obbligando loro figlia a restare in un “culto”, il tutto “contro la sua volontà”.

