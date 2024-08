Non è ok dire “n***a” se sei bianco, anche se stai facendo una cover

Roshelle, partecipante alla scorsa edizione di X Factor, ha caricato su Instagram un video live in cui si esibisce in una cover di “Bodak Yellow” di Cardi B. Il che non sarebbe un problema, se non fosse che il testo del brano è pieno di “nigga”—un termine dalle forti connotazioni razziste, il cui uso da parte dei bianchi è oggetto di discussione praticamente dagli inizi del’hip-hop. Innanzitutto, qua sotto trovate il video in questione.

