È normale se non ho un migliore amico?

I migliori amici sono ottimi per molte cose. Sono quelli che si presentano a casa tua col cofanetto della tua serie preferita e una bottiglia di vino dopo che la persona che credevi ti amasse ti ha mollato. Ti mandano sette meme consecutivi su Nicolas Cage senza spiegazioni, solo per farti ridere. Passano due ore a rielaborare un messaggio WhatsApp rischioso prima di premere invio. E fanno bene anche alla salute: uno studio del 2017 ha rilevato che, nella fascia tra i 16 e i 25 anni, avere un migliore amico significa godere di una salute psicologica migliore e una risposta più adattabile allo stress.

Ma non è così semplice, perché i migliori amici non toccano a tutti, non vengono consegnati di default alla nascita. Devi coltivartele da solo, quelle amicizie, e devono essere costruite su una chimica reciproca. Non solo, ma devi mantenere l’amicizia per un tempo abbastanza lungo perché diventi il legame platonico più prezioso per l’altro. Che va bene, se sei uno che si relaziona alle persone in quel modo. Ma che succede se ti è difficile fare amicizia? Che cosa succede se hai molti amici, ma nessuno abbastanza vicino da permettergli di vederti piangere, per esempio? O se sei così autosufficiente e/o senza particolari legami e un migliore amico semplicemente non rientra nella tua vita?

Jasmine, che ha 21 anni, dice di essere una persona socievole, ma si considera “platonicamente poliamorosa” quando si tratta di amicizie. L’ultima volta che ha avuto una migliore amica è stato a scuola, ma più che altro perché vivevano vicine. “È l’unica migliore amica che abbia mai avuto…,” dice, ripensandoci. “Non sono brava a mandare messaggi alle persone e tenermi aggiornata sulla loro vita, quindi forse sono solo io a non essere portata per i rapporti impegnativi? Ma mi piace davvero conoscere tutti, piuttosto che limitarmi a una sola amicizia. Non mi piace l’idea di avere una persona a cui dover rispondere più spesso, o che deve venire con te a tutto.”

Non è che Jasmine non abbia una rete di supporto. Le è facile incontrare nuove persone, ha una sorella a cui è vicina e attualmente ha una relazione. È più che non ha una persona molto vicina—le sembra una limitazione. “Voglio conoscere le persone senza mettermi dei limiti,” dice. “Per me è importante sentire le cose da sola e non avere qualcuno a cui possa immediatamente inviare un messaggio. Faccio fatica a identificarmi nelle etichette come ‘introverso’ o ‘estroverso’. Preferisco lasciarmi trasportare.”

Se la mancanza di un amico per la vita per Jasmine dipende dal suo desiderio di indipendenza e da una vaga paura di impegnarsi, per altri non è così semplice. Reece, 17 anni, mi dice che deve ancora trovare un migliore amico, perché è abbastanza sulla difensiva e talvolta timido. “Ho un gruppo di amici, ma non mi ci sono mai sentito particolarmente vicino. Mi sono sempre sentito un po’ come un estraneo. Esco con un gruppo di amici, ma raramente a tu per tu.” Gli chiedo quale pensa potrebbe essere il motivo. “Sono piuttosto chiuso con i miei genitori”, dice, “non ho condiviso molto con loro, e anche oggi non racconto nulla. Non sanno molto della mia vita. Forse questo ha avuto un effetto sulla mia capacità di creare legami più profondi.”

Jasmine sembra essere abbastanza felice senza amici del cuore, mentre Reece dice di sentirsi come se si stesse perdendo delle cose belle. Per dire, fumare con un gruppo di persone al parco è diverso, ad esempio, dal poter chiamare qualcuno se ti senti di merda. “Ho avuto problemi di bassa autostima. Forse sarebbe stato più facile se avessi avuto una persona con cui potermi confidare,” pensa. “Ma non puoi forzare cose del genere. Questi legami si formano in maniera naturale e non vorrei infastidire qualcuno assillandolo.” Vorrebbe un migliore amico? “Mi piacerebbe provare. Mantenere quel tipo di contatto potrebbe essere piuttosto difficile, ma certamente non mi farebbe male.”

I migliori amici sono forze positive per la maggior parte delle persone. Ma molti di noi hanno avuto almeno un nemico-amico; il tipo di persona con cui puoi condividere tutto, ma che potrebbe anche pugnalarti alle spalle. Per alcuni, questo tipo di amicizia può avere un effetto a catena. Lily ha 26 anni e dice che il suo rapporto da “migliore amica” di quando aveva vent’anni è stato “la relazione più tossica” che abbia mai avuto. “Ha passato anni a soffocarmi, facendomi sentire inutile, come se dovessi sentirmi privilegiata ad essere la sua migliore amica. Aveva preso il sopravvento sulla mia vita, mi ha fatto rimanere nella sua ombra e mi ha ferita. L’ho tagliata fuori dalla mia vita anni fa, ma da allora non sono più riuscita a formare legami profondi con le persone; ho paura di soffrire.” Ora, si spinge a dire di avere alcuni amici intimi, “ma non ho una vera amica del tipo per sempre insieme, chiamiamoci-ogni-giorno, vacanze-insieme, una specie di sorella.”

Lily dice che nonostante non abbia un “super mega amica del cuore,” trova il sostegno di cui ha bisogno tramite altri amici, sua madre e la sua ragazza. “In più, mi dico che devo fare uno sforzo,” aggiunge. “Non sono brava a comunicare. In realtà, sono molto introversa—nonostante possa non sembrare—quindi durante i periodi in cui si creano più amicizie, come all’università, ad esempio, le persone a volte hanno avuto l’impressione che fossi un po’ distaccata anziché estremamente timida e in imbarazzo.”

I migliori amici sono una cosa complessa. L’intensità dei rapporti a volte può farli sembrare una sorta di amore platonico—ma possono facilmente prendere una brutta piega o non riuscire a realizzarsi affatto. Ad ogni modo, che tu abbia un amico del cuore con cui sposarti nel caso vi ritrovaste entrambi single a 40 anni, o che non ti piaccia confidarti con nessun altro a parte tua mamma, questo non dice niente su chi sei come persona. Abbiamo tutti stili di relazione diversi. Questi potrebbero cambiare nel tempo, o potrebbero rimanere esattamente uguali—sta a ognuno decidere come orientarsi.

