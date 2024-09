Non la solita torta al cioccolato

Porzioni: 8

Preparazione: 30 minuti

Totale: 13 ore

Ingredienti

Per la torta:



170 g di burro, più altro per ungere

130 g di cioccolato al latte tagliato grossolanamente

390 g di cioccolato fondente tagliato grossolanamente

5 uova grandi leggermente sbattute

150 ml di caffè caldo

170 g di polvere di cacao

300 g di farina 00

1/4 cucchiaino di lievito in polvere

1/4 cucchiaino di bicarbonato di sodio

500 g di zucchero

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

670 g di wafer al cioccolato sbriciolati

55 g di zucchero

1 pizzico di sale

110 g di burro, sciolto

50 ml di latte intero

1/2 baccello di vaniglia, senza semi

2 fogli di gelatina

300 ml di cioccolato al latte sciolto

1 tuorlo

3 albumi

55 g di zucchero

100 ml di panna da montare

Preparazione

1. Scalda il forno a 160°C. Imburra una teglia (circa di 30 x 40 cm) con il burro e metti da parte.

2. Versa 3 cm d’acqua in una padella, porta a ebollizione e poi lascia in cottura a fuoco lento. Prendi una ciotola, mescolaci dentro il burro e il cioccolato e posiziona la ciotola sopra alla padella. Lascia in cottura, mescolando finché non si sciolgono, per circa 5 minuti. Rimuovi dalla fonte di calore e metti da parte.

3. Sbatti insieme le uova in una ciotola grande. In un’altra, invece, mescola il cacao con il caffè. Rovescia il contenuto della seconda ciotola nella prima. Prendi un’altra ciotola ancora in cui poter mescolare la farina con il lievito e il bicarbonato. Aggiungi lo zucchero e la vaniglia alla mistura con le uova e mescola bene. Adesso incorpora il tutto nella ciotola con la farina.

4. Cospargi uniformemente l’impasto nella teglia e inforna per 20 minuti circa, finché non è ben cotta e morbida. Lascia raffreddare un pochino prima di tagliarla in 2 pezzi circolari da 20 cm.

5. Prepara la crosta. Prendi una ciotola e mescola 450 g di wafer sbriciolati allo zucchero, il sale e il burro sciolto. Premi la mistura creatasi in una tortiera alta 20 cm e cuoci per 10 minuti.

6. Passa alla mousse: scalda il latte e i semini di vaniglia in una padella piccola. Nel mentre, lascia la gelatina a mollo nell’acqua per 10 minuti. Strizza quindi il liquido e aggiungilo al latte caldo, mescolando bene.

7. Versa 3 cm d’acqua in una padella. Porta a ebollizione prima di lasciare in cottura a fuoco lento. Aggiungi il cioccolato a una ciotola da incastrare poi sopra alla padella. Cuoci, mescolando, finché non si è sciolto, per almeno 5 minuti. Rimuovi dal calore e versaci dentro i tuorli. Sbatti bene fino a completa amalgamazione.

8. Nel mentre, in una ciotola grande, sbatti gli albumi aggiungendo gradualmente lo zucchero. Incorpora gradualmente alla mistura con il cioccolato.

9. Monta la panna e aggiungila alla mistura con il cioccolato (sempre gradualmente!).

10. Assembla la torta. Stratifica 225 g di mousse sulla crosta e poi guarnisci con uno dei due “cerchi” di torta. Aggiungi altri 225 g di mousse e copri con l’altro pezzo di torta. Guarnisci con altra mousse. Se avanzano degli ingredienti, crea dei piccolo tartufini di cioccolati! Refrigera per almeno 12 ore.

11. Servila leggermente scongelata!