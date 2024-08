“Non sono una vittima”: parla la modella di colore nello ‘spot razzista’ della Dove

All’inizio della settimana, su Facebook ha iniziato a girare una nuova pubblicità Dove in cui si vede una ragazza di colore che si trasforma in una donna bianca dalla pelle chiarissima dopo aver usato un prodotto dell’azienda. Da quel momento, la domanda che tutti ci siamo fatti è: come diavolo è possibile che questo contenuto sia riuscito a superare le infinite riunioni e approvazioni che servono per pubblicare Sul Serio una pubblicità sul Vero Internet?

Il ritorno di fiamma è stato immediato. E incazzato. I commentatori hanno ricoperto di critiche il colosso del beauty. La modella Munroe Bergdorf, che qualche tempo fa era stata licenziata dalla L’Oreal per aver denunciato l’esistenza del razzismo istituzionale, ha twittato: “La diversità è vista come qualcosa di moda. Un’opportunità per vendere prodotti alle donne di colore. Dove, cerca di fare di meglio.” La cantante delle Fifth Harmony, Lauren Jauregui, ha invece bollato la campagna come “razzista” e “patetica”.

