Intervista ai fondatori di ‘Non Uscire il Sabato per Vedere Un Giorno In Pretura’

“Ballavamo un tango, lei ballava il salto del capretto. Poi la lasciai per l’odore che aveva lei, puzzava di volpe come una bubbola.” Oppure: “Senti, io il compiutah nel cervello non ce l’ho, non me lo pozzo ricordare.” O ancora: “Quindi, per libero professionista, cosa intende? Poco professionista, molto libero.”

Queste sono solo alcune delle frasi più famose citate su Non uscire il sabato sera per vedere Un giorno in Pretura, la pagina Facebook che raccoglie e pubblica video, meme o gif dei personaggi e dei momenti più iconici dello storico programma di Rai 3 Un Giorno In Pretura, ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi.

Sebbene le puntate siano incentrate su processi che hanno a che fare con delitti e reati gravi, il programma adotta uno stile incentrato sulla cruda documentazione—e da questo approccio senza filtri, spesso e volentieri, emergono situazioni involontariamente comiche e grottesche.

Francesco Ippolito e Francesco Liscio, entrambi studenti 23enni di Foggia, sono riusciti a intercettare questa dimensione del programma e a trasportarla sui social, dove in soli quattro mesi (la pagina è aperta dall’ottobre 2017) hanno raccolto più di 300mila fan.

Visto che oggi ricorre il trentesimo anniversario della trasmissione, ho parlato con loro dei motivi che li hanno spinti ad aprire la pagina, di chi la segue, e del perché Un giorno in pretura è amato da generazioni così diverse di telespettatori e utenti.



VICE: Anzitutto, com’è nata la passione per Un Giorno In Pretura, e quale è stato il passaggio che vi ha portati alla pagina Facebook?

Francesco Liscio: Mi sono avvicinato a Un Giorno In Pretura perché studio giurisprudenza. Avendo una grande passione per i social ho conosciuto il “fenomeno Alongi,” e siccome stavo preparando l’esame di procedura penale, ho guardato un po’ di puntate anche per capirne di più. Già da allora, insomma, ho notato che nel programma c’erano delle parti che si prestavano all’ironia e al trash.

L’idea vera e propria per la pagina invece è nata per l’ondata social relativa a un altro processo, quello che vedeva imputato Denny Pruscino, accusato di aver ucciso suo figlio Jason. Da lì ho deciso di fare dei video—con l’iPhone—e ho investito dieci euro in pubblicità su Facebook. In appena dieci giorni ho superato i numeri di like della pagina ufficiale di Un giorno In Pretura. Da lì ho capito che non potevo continuare da solo, anche perché Francesco [Ippolito], il mio migliore amico, era bravo con Photoshop e a editare i video.

Oltre a gestire la pagina Facebook avete creato anche un gruppo. Chi sono le persone che vi seguono e interagiscono con voi e tra loro?

Francesco Liscio e Francesco Ippolito: La community è abbastanza omogenea, ci sono molti utenti attivi. Le statistiche ci dicono che l’età media è tra i 25 e i 35 anni. Una cosa che mi sorprende è che c’è anche gente adulta, ci sono professionisti e avvocati. Nel gruppo che abbiamo successivamente creato siamo in 16mila. Sono molti quelli preparati e stanno iniziando a parlare per citazioni prese dalle puntate del programma.

Usiamo anche contenuti creati dagli utenti del gruppo, e qualche giorno fa siamo riusciti a approvare da lì 300 post in un solo giorno. C’è anche gente che se non si vede approvare un post si arrabbia. Un tipo voleva addirittura pubblicare la foto di Gesù con la faccia di Biggiogero. A lui abbiamo detto di no. Era troppo. Stanno impazzendo tutti. Non so fino a quando resisteremo.

Come vi spiegate il grande interesse del pubblico per Un giorno in Pretura, tanto da essere diventata con gli anni un vero e proprio fenomeno culturale?

Prima di tutto, dagli anni Novanta a oggi Un giorno in Pretura ha seguito molti processi che hanno fatto la storia recente dell’Italia: Mani Pulite, Enimont, il maxiprocesso a Cosa Nostra, Tarantini…

Al di là di questo, funziona perché mostra la realtà dei processi italiani, senza filtri. È tutto vero e niente è artefatto e montato come solitamente in tv. Se no, non si spiegherebbero i successi di altri programmi molto più leggeri di Un giorno in Pretura. Inoltre, con Un giorno in Pretura ogni spettatore, dal divano di casa sua, può introdursi nelle più famose aule di giustizia italiane, sostituendosi a giudici e avvocati. Per questo è un format di successo.

Per quanto riguarda la nostra pagina, abbiamo sicuramente una fetta di fan che ama il programma anche perché tratta vicende serie, ma se abbiamo questo successo è soprattutto perché sui social—e forse, in generale, agli italiani—piace il trash.

Avete mai ricevuto critiche per la pubblicazione di stralci di processo che avevano come protagonisti criminali o video di processi sensibili?

Molte critiche sono arrivate per i video che riguardavano il caso Uva, anche perché quando Alberto Biggiogero non era così “famoso” erano in pochi a sapere che avesse ucciso il padre. Quelli che non hanno seguito il caso per intero ci hanno criticato perché credevano che la pagina scherzasse su processi sensibili come quello sulla morte di Giuseppe Uva.

Altri hanno mosso critiche perché abbiamo pubblicato video su processi che hanno coinvolto Angelo Izzo, uno dei criminali del massacro del Circeo. Abbiamo detto più volte che non giustifichiamo nessuno e pubblichiamo con cognizione di causa perché ci informiamo sui processi e li vediamo interamente.



A volte riceviamo critiche anche insensate. Per esempio, quando abbiamo iniziato a fare merchandising vendendo felpe e magliette ci hanno che ci eravamo venduti.

Quali sono i “casi” su cui vi concentrate maggiormente nella pagina, e quelli più seguiti dai fan?

Alberto Biggiogero—testimone chiave nel processo della morte di Giuseppe Uva—è uno dei personaggi più seguiti: “dignitosamente brillo,” “sono polivalente” e altre frasi sono entrate di diritto nel citazionismo che impera nella pagina. Pur sembrando una persona tranquilla in aula, non tutti sanno che ha commesso un parricidio.

Il processo che mi sta a più a cuore è quello a Romano Bisceglia per la morte di Adele Mazza. L’ho visto più volte, sia da solo che con altri. Solo in quel processo sono usciti quattro o cinque personaggi che hanno partecipato alla UGIP Cup, una competizione dove si sono sfidati i migliori 32 personaggi di Un Giorno In Pretura, con tanto di gironi, ottavi, quarti, semifinale, finale (vinta da Biggiogero) e finale per il terzo e quarto posto.

Sebbene Un Giorno In Pretura sia in attività da trent’anni, su RayPlay sono presenti solo cinque stagioni, mentre su YouTube sono stati caricati alcuni piccoli contenuti di puntate più vecchie. Non avete paura che le risorse da cui attingere per mantenere in vita la pagina possano finire presto?

Un Giorno In Pretura è come un iceberg, una parte emersa che va dal 2012 in poi e una parte nascosta che è difficile trovare. Per i privati è molto difficile accedere alle teche Rai, ma se ci fosse un accordo con il programma e la Rai sarebbe davvero utile.

