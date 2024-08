Noodles Chow Mein piccanti saltati con astice

Porzioni: 4

Preparazione: 1 ora 30 minuti

Tempo totale: 1 ora 45 minuti

Ingredienti

Per l’astice:

4 astice

15 g di burro

Per i noodles all’uovo:

320 g di farina

9 uova (3 intere, 6 tuorli)

23 ml di olio d’oliva

un po’ d’acqua, al bisogno

1 g di sale

Per la salsa di astice:

4 teste e corazza di astice e heads and shells

5 bacche di cardamomo verde, schiacciate e tostate

50 g di scalogno

3 g di aglio

60 g di zenzero in radice

180 ml di vino di riso Shao Hsing

15 g di concentrato di pomodoro

450 g di pomodori

33 g di Lemongrass

6 g di foglie di Combava

6 g di cipollotto

740 ml di latte di cocco in lattina

15 g di zucchero di palma

5 g di Thai pepper, privati dei semi

Preparazione

1. Per prima cosa, cucina l’astice: prima di bollire l’astice, mettila nel congelatore per 15 o 20 minuti, per far rallentare il metabolismo e attenuare i sensi del crostaceo, quindi capovolgilo e dividi la testa dell’animale a metà con un colpo rapido utilizzando un grosso coltello da cucina. Rimuovi la coda dal corpo e infilzala per assicurarti che non si arricci. Scotta coda e chele in acqua bollente per 30 secondi, quindi immergi in un bagno di ghiaccio.

2. Metti in sottovuoto code e chele dell’astice assieme a pezzi di burro freddo. Cuoci in Sous-Vide (sottovuoto) per 15 minuti a 59,5 °C. Rimuovi e immergi in un bagno di ghiaccio.

3. Prepara i noodles all’uovo: Unisci tutti gli ingredienti secchi in una ciotola e crea un buco nel mezzo.

4. Aggiungi uova e olio nella buca e sbatti, incorpora lentamente la farina dai lati.

5. Lavora l’impasto fino a renderlo omogeneo, in circa 10 minuti. Fai riposare l’impasto per un’ora.

6. Mentre l’impasto riposa, prepara la salsa all’astice: arrostisci o fai saltare le teste di astice a fino a renderle caramellate e dorate. Aggiungi scalogno, aglio, zenzero e fai soffriggere. Sfuma con il vino di riso Shao Hsing. Versa il resto degli ingredienti e porta a ebollizione. Fai bollire per 1 ora.

7. Mentre la salsa si sta riducendo, stendi l’impasto per i noodles all’uovo di uno spessore di circa 5 mm e spolvera con farina di semola. Per tagliare l’impasto usa un tagliapasta per spaghetti alla chittara. Butta i noodles in acqua che bolle, fai cuocere per circa 4 minuti.

8. Sala la salsa di astice a piacere e filtrala attraverso un chinois. In un wok a fuoco medio, mescola tagliatelle, salsa e astice fino a incorporarli. Servi immediatamente.