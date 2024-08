Noodles Miki

Porzioni: 4

Preparazione: 1 ora

Totale: 2 ore

Ingredienti

Per il brodo di prosciutto



2 fette di prosciutto al forno

2 l di brodo di pollo

4 fette d’aglio, schiacciate

1 cipolla bionda piccola, tagliata a metà

2 foglie d’alloro

1 cucchiaino di pepe nero in grani

Per i noodles:

1 cucchiai di semi di annatto

4 funghi shiitake essiccati

2 uova grandi

2 cucchiai di olio di canola

4 gamberi, sgusciati, eviscerati e tagliati

2 cosce di pollo, senza pelle, disossate e tagliate finemente

6 spicchi d’aglio, tagliati finemente

2 cucchiai di fish sauce

1 litro di brodo di prosciutto

450 g di noodles

2 scalogni, tagliati finemente

aglio fritto

olio d’oliva al limone

Procedimento

1. Metti i semi di annatto in una ciotola piccola e copri con due cucchiai d’acqua. Lasciali in ammollo per circa un’ora, poi filtra, togliendo i semi.

2. Prepara il brodo di prosciutto: metti tutti gli ingredienti in una pentola a pressione. Cuocili a fiamma alta per 25 minuti. Se non hai una pentola a pressione, metti in una casseruola di media grandezza e porta a ebollizione. Abbassa la fiamma per mantenere il bollore e cuoci, scoperte, per 4 ore. Filtra, lasciando la carne da parte.

3. Nel frattempo prepara i noodles. Porta una piccola casseruola d’acqua a ebollizione. Aggiungi i funghi shiitake e lascia riposare finché non si ammorbidiscono, circa 10 minuti. Scola, poi affettali finemente.

4. Porta una piccola casseruola d’acqua a ebollizione. Aggiungi le uova e cuoci per 6 minuti, poi scola e trasferisci in una ciotola d’acqua ghiacciata finché non si raffreddano. Sbucciale e mettile da parte.

5. Scalda l’olio di canola in una pentola di media grandezza. Aggiungi i gamberi e il pollo e cuoci finché il pollo è dorato, circa 6 minuti. Aggiungi l’aglio e cuoci finché non si è leggermente dorato, circa 3 minuti. Aggiungi i funghi e cuoci per altri 2 o 3 minuti, poi versa la fish sauce. Cuoci per 1-2 minuti, poi aggiungi il liquido di annatto, il brodo di prosciutto e il prosciutto. Porta a ebollizione e aggiungi i noodles. Mescola finché i noodles sono morbidi e quasi scotti (aiuterà a rendere il brodo più denso), circa 15 minuti, poi togli dal fuoco. Condisci con altra fish sauce se ti piace. Dividi i noodles e il brodo in 4 ciotole. Finisci con lo scalogno, l’aglio fritto e mezzo uovo per ciotola. Aggiungi qualche goccia di olio al limone e servi immediatamente.

