Come comportarsi in palestra per non fare una figura da str**zi

“Andare in palestra” è una cosa oggettivamente strana. Paghi dei soldi ogni mese per stare dentro uno stanzone pieno di estranei sudati che sbuffano, perché così puoi muovere gli arti aiutandoti con una macchina invece di andare fuori all’aria aperta come Dio vorrebbe. Ciò detto, viviamo in una società in cui è considerato esteticamente appagante avere poca massa grassa e tanti muscoli, e dà soddisfazione pensare di essere in grado di prendere a calci un potenziale rapinatore alla bisogna. Ed è sempre meglio di altre abitudini, come sbronzarsi o comprare su Vinted prodotti che non ti servono spendendo soldi che non hai.

Verso gennaio si vedono molte facce nuove in palestra. Il che è un bene. Non è che debba essere per forza un club esclusivo per giganti con i bicipiti di marmo. Ma se sei tra queste facce nuove, è importante che tu impari i principi di educazione base per non far incazzare le altre persone sbuffanti attorno a te. Ma poi il galateo da palestra non è soltanto per i novellini. È pieno di frequentatori abituali delle palestre che si comportano in modi che ti fanno venire voglia di dare un calcione a quelle palle giganti che usano per esercitarsi le donne incinte e non tornare mai più.

Così ho pensato di compilare un breve decalogo di ciò che è bene fare e non fare quando si frequenta una palestra. Non sono un’esperta—sono una mingherlina con le braccia a spaghetto sì e no capace di alzare un peso, bro. Ma mi piace andare in palestra e mi piace lamentarmi. E per questo articolo mi sono anche rivolta ad altri amici e amiche di palestra—una delle quali ha saggiamente osservato che “la palestra è piena di gente con cui probabilmente non vorresti mai avere a che fare nella vita, vicinissima a te e sudata. Bisogna tenerlo a mente.”

Asciuga le macchine dopo averle usate

Non so cos’è successo negli ultimi anni—dico, a parte la pandemia e svariati lockdown che hanno indebolito i sistemi immunitari—ma ci sono tipo 20 diverse forme di raffreddore in giro con sintomi tipo “ti fa venire voglia di morire” o “ti senti come se ti si sbriciolassero le ossa”.

Le palestre sono come gli asili, nel senso che sono vetrini di moltiplicazione dei germi, solo che invece di bambini che smoccolano ci sono frotte di uomini grossi come armadi a due ante che tirano su col naso e si rifiutano di stare a casa a riposo. Quindi per favore, ti prego, asciuga gli attrezzi dopo che li hai usati. Non essere quella persona che si starnutisce in mano e poi solleva pesi come nulla fosse.

Non tenere occupate le macchine per stare al telefono

Che problema hanno i tipi che stanno seduti sulle macchine dei pesi a scrollare il telefono? Le vacanze di Natale sono finite amico, muovi il culo.

Fatti gli affari tuoi

So che nelle serie TV la gente tradisce sempre il ragazzo o la ragazza con “una persona conosciuta in palestra”, ma nella realtà la gente vuole solo fare un po’ di esercizi in pace senza dover evitare lo sguardo di qualche provolone che fa l’occhiolino dall’altra parte dell’ellittica mentre un remix EDM di un pezzo dei Foo Fighters tuona dalle casse. A meno che la tua palestra non sia una “““palestra”””, mantieni la socializzazione al minimo.

Non paragonarti agli altri

Questa non è tanto una questione di “galateo” quanto di serenità. Ci sarà sempre una persona in palestra con addosso un intricato top con le spalline incrociate, con la coda di cavallo che sventola, degli addominali che sembrano scolpiti nel granito e una borraccia sportiva di colore fluo che non hai mai visto prima. Non puoi diventare come loro: sono persone che nascono così e moriranno così. Non ha alcun senso paragonarsi a questi mostri dell’attività fisica a meno che il tuo scopo non sia sentirti una merda.

Immagine: Charlie Kwai

Mantieni i grugniti di sforzo al minimo

Mi rendo conto che non sia sempre possibile sollevare dei pesanti manubri di ferro senza che lasciarsi scappare qualche suono. È successo a tutti. Ma sono sicura che alcuni di questi palestrati si impegnano a tirar fuori i grugniti più potenti ed elaborati che possono, il che mette un po’ tutti a disagio perché a dir la verità suona come se: a) stessero facendo sesso selvaggio; b) stessero per morire; c) stessero per cacare. Scegli tu quale scenario è più fastidioso da immaginare mentre fai gli addominali.

Non puzzare

Esistono persone là fuori—possono essere i tuoi amici, i tuoi parenti o i tuoi colleghi, o potresti essere tu—che hanno il coraggio di mettersi un deodorante naturale e poi fare 30 minuti di allenamento ad alta intensità indossando una tuta di felpa bella spessa. A meno che il tuo olfatto non sia stato annichilito dalla grande peste del 2020, non hai scuse per far puzzare l’intera palestra come un mucchio di ratti in decomposizione.

Fai veloce

Chi resta troppo a lungo su una macchina dà molto fastidio (a meno che non si tratti di una di quelle signore anziane durissime vestite di lycra dalla testa ai piedi che si fanno tre ore di power walk sul tapis roulant, nel qual caso prego, fa’ pure). Non vuol dire che devi fare il giro della palestra come se fosse un addestramento militare, ma tieni in considerazione che gli attrezzi sono da condividere. Se ti piace così tanto il vogatore, noleggia una barca e va’ a fare una gita sul lago.

Non dimenticarti di divertirti

Volevo finire questo decalogo con qualcosa di positivo per contrastare tutte le lamentele, quindi ecco: divertiti! Magari non si tratta di “divertimento” nel più classico dei sensi, però almeno ti dà soddisfazione.

