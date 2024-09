Norwich è un paradiso

Anni prima di trasferirmi lì per gli studi, avevo avuto il piacere di visitare i suggestivi siti storici di Norwich nel corso di innumerevoli vacanze con la mia famiglia. Più tardi, il suo lato antico è sparito nel buio. La realtà che mi si è aperta davanti era completamente diversa.

Ora che è passato un po’ di tempo posso dirlo: non è una brutta città in cui trascorrere la propria vita di studenti, ma con gli impegni universitari e lo stress da futuro incerto riesci ad apprezzarla solo quando, completamente fatto, finisci coi laser sparati in faccia e i bassi nelle orecchie. Norwich ospita circa 20 discoteche soltanto lungo Prince of Wales Road. Cambiano volto di anno in anno a causa della concorrenza, delle risse sanguinose e delle azioni legali. Non per niente, il 60 percento delle risse cittadine avviene lungo questa strada.

Videos by VICE

Indipendentemente da ciò, i momenti più belli li passi fuori dai locali, nelle aree fumatori, a tentare il gioco dei gradi di separazione finché non trovi una festa in casa a cui imbucarti.

Per vedere altre foto di Becky clicca qui.

Anche la vostra città è un paradiso? Se volete mostrarcelo, mandateci le vostre foto.

Altri Paradisi:



Praga / Brighton / Pescara / Londra / Odessa / Taranto / Magaluf / Stoccolma / Vama Veche