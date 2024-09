Chi vuole passare una notte a teatro?

È un curioso esperimento quello di un concerto creato appositamente per un pubblico dormiente. Ne ho sentito uno la settimana scorsa (anche se purtroppo non ho dormito lì) e sono rimasto totalmente affascinato: è un concetto di musica che viene spogliata dalla sua comunicazione a livello conscio e mantiene solo l’aspetto più primordiale, lo stimolo indipendente dall’interpretazione, dal fattore culturale, è puro suono.

Ora il collettivo bergamasco Invisible°Show in collaborazione con CTRL Magazine ne ha organizzato uno veramente speciale, all’interno del teatro Donizetti di Bergamo. Si chiama La Notte del Campanello, come omaggio all’opera di Gaetano Donizetti Il campanello di notte, e si terrà la notte del 17 giugno, dalle 24 alle 9 del mattino successivo. Vedrà avvicendarsi attorno a una platea di 200 persone, coricate su appositi materassini, otto musicisti per un’ampia varietà di generi musicali declinati appositamente per cullarci tra le braccia di Morfeo: Lino Capra Vaccina, grande guru del minimalismo italiano che abbiamo intervistato approfonditamente un po’ di tempo fa; il compositore Sandro Mussida, la cantante lirica Olivia Salvadori e il duo Quasi Una Fantasia composto da Pierre-Jean Vranken e Christina Van Peteghem; Alessandra Novaga con le sue sperimentazioni per chitarra elettrica; Helena Espvall suonerà il violoncello; l’elettronica sarà rappresentata dalla producer americana di origini asiatiche Beast Nest, dal musicista industrial russo Sergey Yashenko e dalla turntablist peruviana Maria Chavez. Il risveglio sarà sonorizzato da un DJ set di Onga, boss della premiata etichetta Boring Machines.

Il suono verrà diffuso da apposite casse disposte in cerchio attorno alla platea per investire il pubblico da tutte le direzioni con un perfetto effetto surround.

