Nowhere F.C. è il punto d’incontro tra calcio e attitudine hip hop

“Quando un musicista sale sul palco deve comunicare qualcosa, prima ancora di avvicinarsi al microfono deve già riuscire a imporre la sua attitudine alle persone che gli stanno davanti e il calcio è lo sport che più si avvicina a questo concetto. Una maglia non è soltanto una maglia, è una bandiera con cui vai incontro al resto del mondo”, spiega Diego Moscoso, designer di Nowhere F.C., un brand di sportswear nato a New York che ormai da anni reinterpreta le i kit dei club in giro per il mondo in una chiave molto più creativa e, passatemi il termine, zarra.

Nowhere F.C. è un collettivo nato a Manhattan che nel corso degli anni ha reinventato molte magliette di club, dalla Roma al Barcellona fino all’Inter, con un meccanismo che è simile a quello del remix per un dj: “Abbiamo trasformato qualcosa che ci piaceva e che ci sembrava figo, in qualcosa che fosse ancora più figo e più nostro, è tutto qui il segreto di Nowhere F.C., siamo soltanto noi che ce la mettiamo tutta per essere noi stessi”.

In questa intervista di NSSMag che spiega che cos’è Nowhere F.C. e racconta la sua storia (in cui Kickstarter ha giocato un ruolo fondamentale) si scopre che il progetto di Diego è nato da una vera passione per il calcio, che negli ultimi anni negli Stati Uniti sta guadagnando fette di mercato sempre più ampie. Nel corso degli anni i kit e le maglie da gara dei team si sono evolute fino a diventare oggetti di design pregiatissimi, che non hanno niente da invidiare a quella maglia di Philipp Plein che vi siete comprati ipotecando anche le mutande per uscire il venerdì sera. Drake, Pusha T e anche i rapper italiani della nuova generazione hanno aiutato Nowhere F.C. a trasformare una maglietta da trasferta in un capo d’abbigliamento che si può indossare al club senza essere rimbalzati dai buttafuori.

In occasione della presentazione al Nikelab st18 di INTER X NOWHERE FC, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Mauro Icardi, Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, che ci hanno confessato la loro passione per il mondo dell'hip hop e quello dello sportswear, realtà sempre più in simbiosi.